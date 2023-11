Londres contre Paris, critiques à l’ère de « l’esthétique parasociale » et autres secrets de la Joconde

Naomi Rea rejoint Kate Brown et Ben Davis pour discuter des plus grandes actualités du mois.

De gauche à droite : Frieze London 2023. Photo de Linda Nylind. Avec l’aimable autorisation de Linda Nylind/Frieze ; Artiste Devon Rodriguez, photo : Rich Fury/Getty Images pour LACMA ; La vue sur la Tour Eiffel depuis le Grand Palais Ephèmére. Avec l’aimable autorisation de Paris+ par Art Basel ; Léonard de Vinci, Mona Lisa (vers 1503-06). Avec l’aimable autorisation du Louvre, Paris.

Bienvenue sur Art Angle, un podcast d’Artnet News qui explore les lieux où le monde de l’art rencontre le monde réel, ramenant sur terre la plus grande histoire de chaque semaine. Rejoignez-nous chaque semaine pour un examen approfondi de ce qui compte le plus dans les musées, le marché de l’art et bien plus encore, avec la contribution de nos propres écrivains et éditeurs, ainsi que d’artistes, conservateurs et autres experts de premier plan dans le domaine.

Cette semaine, l’Art Angle est de retour avec notre monlty Round Up, mettant en vedette la rédactrice en chef d’Artnet News Europe Kate Brown, le critique d’art national Ben Davis et la rédactrice en chef de Global News Naomi Rea.

Après deux semaines de foires d’art consécutives à Frieze London et Paris+, les auteurs se demandent si la nouvelle foire d’Art Basel peut usurper l’événement phare de Bâle en tant que foire d’art la plus importante du calendrier culturel, et si Paris a vraiment ce qu’il faut pour devenir un « nouveau » pôle du marché de l’art.

Ben se penche ensuite sur les articles récents qu’il a écrits expliquant pourquoi une analyse critique de « l’esthétique parasociale » est si nécessaire, en examinant la réaction à sa critique de l’artiste Devon Rodriguez sur les réseaux sociaux.

Enfin, le trio réfléchit à la nouvelle selon laquelle un nouveau composé chimique a été découvert lors d’une analyse de la peinture de Léonard de Vinci. Mona Lisaqui s’inscrit dans un intérêt plus large pour le processus de restauration d’œuvres d’art majeures.

