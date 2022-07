Londres colorée attrape la fièvre finale alors que les femmes se disputent la gloire

Londres (AFP) – Londres était inondée de couleurs, d’excitation juvénile et d’optimisme d’avant-match dimanche alors que les Lionnes du football anglais étaient à l’aube de l’histoire avant leur finale de l’Euro 2022 contre l’Allemagne à Wembley.

“La campagne a été fantastique, j’ai toujours gardé un œil dessus (football féminin), mais je n’ai jamais eu le même enthousiasme”, a déclaré Jack Vaughn, 47 ans, qui était avec sa famille dans une fan zone bondée à Trafalgar Square, centre Londres.

“Cela va vraiment propulser le football féminin vers l’avant.”

Le concours a captivé l’imagination des jeunes et moins jeunes, des garçons et des filles.

Environ 87 000 fans assisteront à la tentative de l’équipe locale de remporter son tout premier trophée majeur, un nouveau record pour une finale du Championnat d’Europe masculin ou féminin.

“Cela devient de plus en plus populaire”, a déclaré Tilly, 15 ans, qui s’apprêtait à regarder le match avec son amie Chloé sur l’un des deux écrans géants surplombant les célèbres statues de lion de Trafalgar Square.

“Auparavant, c’était assez caché dans le noir parce que les hommes étaient à l’honneur et maintenant je pense que nous obtenons une certaine popularité, ce qui est plutôt agréable.”

Ceux qui ont la chance d’avoir des trains de métro remplis de billets menant au stade de Wembley, scandant “ça rentre à la maison” et “nous sommes les célèbres Lionnes et nous partons pour Wembley”.

Trois heures avant le coup d’envoi de 17h00 (16h00 GMT), Wembley Way était déjà une mer de rouge et de blanc, avec de nombreux supporters arborant la croix de Saint-Georges sur la joue.

L’atmosphère familiale autour du célèbre stade était en contraste frappant avec la finale masculine de l’année dernière au même endroit entre l’Angleterre et l’Italie, lorsque des milliers de supporters alcoolisés se sont introduits de force dans le sol sans billets.

Une zone strictement interdite à l’alcool sur Wembley Way a été imposée pour empêcher des scènes similaires, mais la présence d’un grand nombre d’enfants signifiait qu’une répétition semblait déjà hautement improbable.

– ‘L’été des souvenirs’ –

Un équipage entièrement féminin pilotant un Hercules et deux avions de chasse Typhoon a offert aux fans du stade un défilé aérien avant le coup d’envoi, tandis que la diva de la pop Ultra Nate a interprété son hit des années 90 “Free” sur le terrain.

L’Allemagne a déjà remporté le trophée huit fois, mais les supporters anglais n’ont pas été découragés par ce record décourageant.

“2-1 contre l’Angleterre”, a prédit Vaughn.

Près de 490 000 spectateurs ont assisté aux 30 matches de ce tournoi, soit une moyenne de plus de 16 000 par match et plus du double du total de la compétition 2017, qui elle-même a établi un nouveau record.

En plus d’une couverture médiatique accrue, le jeu bénéficie de billets relativement bon marché, attirant des familles qui n’ont peut-être pas les moyens d’assister aux matchs masculins.

En conséquence, les stades ont sonné sur un son différent, avec de nombreuses familles et enfants remplissant les gradins.

« C’est beaucoup plus amusant pour les familles que pour les matchs masculins. Ce serait beaucoup plus territorial, plus compliqué », a déclaré Scott Sharpe, 35 ans, qui a voyagé de Leeds dans le nord de l’Angleterre avec ses enfants Olivia, 9 ans, et Lukas, 5 ans.

N’ayant pas réussi à obtenir des billets pour Wembley, il sera l’un des 7 000 fans estimés à s’imprégner de l’atmosphère de la fan zone.

L’impressionnant parcours des Lionnes jusqu’à la finale, qui les a vues battre la Norvège 8-0 en phase de groupes et la Suède 4-0 en demi-finale, a attiré d’énormes audiences télévisées et les meilleurs vœux de stars du sport, de célébrités et de dirigeants.

“Votre passion pour le jeu, votre ténacité dans les endroits difficiles et surtout votre talent étonnant sur le terrain ont déjà créé un été de souvenirs fantastiques pour des millions d’entre nous”, a écrit le Premier ministre Boris Johnson.

“Vous pouvez le voir dans les stades à guichets fermés, dans les fan zones bondées, dans les petits enfants qui dansent sauvagement sur Sweet Caroline et les téléspectateurs qui ont vu les records s’effondrer presque aussi complètement que la défense suédoise en demi-finale, ” il ajouta.

Cette demi-finale a été suivie par 7,9 millions de téléspectateurs en moyenne, un chiffre qui pourrait être dépassé dimanche.