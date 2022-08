Londres, Barcelone, Monaco et maintenant le lac de Côme

Le dernier déménagement de Cesc Fabregas est vers le pittoresque lac de Côme en Italie. Emilio Andreoli/Getty Images

Faites une liste des plus belles villes à vivre en Europe et il y a de fortes chances que Cesc Fabregas y ait joué.

Le milieu de terrain espagnol de 35 ans a récemment déménagé de Monaco à Côme en Serie B italienne, échangeant une vue incroyable contre une autre, et sa carrière à ce jour a été tout simplement spectaculaire.

Sur le terrain, depuis ses débuts professionnels en 2003, Fabregas a amassé une incroyable collection de trophées après des passages à Arsenal, Barcelone, Chelsea et Monaco, ainsi qu’avec l’équipe nationale d’Espagne de 2006 à 2016.

La liste comprend pratiquement tout ce que vous pourriez souhaiter gagner en tant que footballeur, la Ligue des champions de l’UEFA étant la seule exception notable :

Arsenal: FA Cup, Community Shield

Barcelone: La Liga, Copa del Rey, Super Coupe d’Espagne (2), Super Coupe de l’UEFA, Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Chelsea: Premier League (2), FA Cup, Coupe de la Ligue, UEFA Europa League

Espagne: Coupe du Monde de la FIFA, Championnat d’Europe de l’UEFA (2).

En dehors du terrain, Fabregas Compte Instagram montre à quel point il a aimé vivre dans certaines des meilleures villes d’Europe.

Londres

Débutant sa carrière à Arsenal, après un passage à l’académie de Barcelone, la capitale anglaise lui offrait tout ce dont un jeune joueur pouvait rêver.

L’agitation de l’une des meilleures villes du monde… et parfois même un temps époustouflant.

Barcelone

De retour dans sa ville natale en 2011, il n’est pas surprenant que le compte Instagram de Fabregas ait vraiment commencé à documenter sa vie à partir de ce moment.

Beaucoup de succès sur le terrain et rencontré de grandes célébrités comme la star du tennis Rafael Nadal (un fan bien connu du Real Madrid).

Monaco

Un retour à Londres et à Chelsea a été couronné de succès en 2014, mais cinq ans plus tard, le milieu de terrain s’est dirigé vers la belle Monaco. Un terrain de jeu pour les riches et célèbres, ainsi que certaines des vues les plus époustouflantes, avec le Stade Louis II en plein milieu de tout cela.

Côme

Et maintenant, à 35 ans, Fabregas est arrivé dans un club niché au bord du lac de Côme. Sa famille semble certainement enthousiaste.

Vacances

Bien sûr, en tant que riche footballeur, Fabregas a également pu profiter de ses vacances au fil des ans.

Que ce soit tout seul…

Avec sa famille…

Ou se détendre avec ses amis Lionel Messi et Luis Suarez.

Il faut se demander ce qu’il reste sur la liste des lieux à voir de Fabregas… Il lui reste encore du temps.