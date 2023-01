Londres accueillera une réunion internationale sur les crimes de guerre présumés en Ukraine

Les ministres de la Justice du monde entier se réuniront à Londres pour intensifier le soutien offert à la Cour pénale internationale dans ses enquêtes sur les crimes de guerre présumés en Ukraine, a annoncé samedi le gouvernement britannique.

La réunion de mars, qui sera organisée par le secrétaire britannique à la Justice Dominic Raab et son homologue néerlandais Dilan Yesilgoz-Zegerius, sera suivie par le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, selon un communiqué.

“Presque un an après l’invasion illégale, la communauté internationale doit apporter son soutien le plus fort à la CPI afin que les criminels de guerre puissent être tenus responsables des atrocités auxquelles nous assistons”, a déclaré Raab, qui est également vice-Premier ministre britannique.

La réunion cherchera à accroître le soutien financier et pratique mondial à la CPI et à coordonner les efforts pour s’assurer qu’elle dispose de tout ce dont elle a besoin pour mener des enquêtes et poursuivre les responsables, indique le communiqué.

La Russie, qui qualifie ses actions en Ukraine d'”opération militaire spéciale”, a nié avoir pris pour cible des civils et commis d’autres crimes de guerre. L’Ukraine et l’Occident disent que Moscou n’a aucune justification pour ce qu’ils disent être une guerre d’occupation de style impérial.

LIRE | Des fragments de missiles découverts en Moldavie près de la frontière ukrainienne alors que la Russie lance un autre barrage

La Grande-Bretagne a été constante dans son soutien à l’Ukraine, ayant fourni 2,3 milliards de livres (environ 2,78 milliards de dollars) de soutien militaire à Kyiv.

Les forces russes et ukrainiennes ont échangé vendredi des tirs d’artillerie sur la ligne de front en Ukraine, même après que Moscou a déclaré avoir ordonné à ses troupes d’arrêter de tirer pour une trêve unilatérale qui a été rejetée par Kyiv.

Khan de la CPI a ouvert l’année dernière une enquête sur d’éventuels crimes de guerre en Ukraine. Les experts juridiques affirment que la compétence de la Cour en matière d’agression ne s’étend qu’aux États membres et aux pays qui ont accepté sa compétence, comme l’Ukraine mais pas la Russie. Moscou ne reconnaît pas le tribunal.