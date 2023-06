Londres accueillera la conférence sur la relance de l’Ukraine, et Zelenskyy devrait s’adresser aux délégués | Nouvelles du monde

Le Royaume-Uni ouvrira une conférence de relance pour l’Ukraine en s’engageant à débloquer 3 milliards de dollars (2,4 milliards de livres sterling) de prêts de la Banque mondiale pour aider à la reconstruction, alors même que la guerre en Russie fait rage.

Le Premier ministre Rishi Sunak accueillera à Londres des dignitaires et des diplomates, dont le Premier ministre ukrainien, le président de la Commission européenne et le secrétaire d’État américain ainsi que des représentants d’entreprises et d’organisations internationales.

Volodymyr Zelenskyy, le président ukrainien, devrait s’adresser virtuellement à la conférence. Il ouvre le mercredi matin et dure deux jours.

Exposant l’ampleur du défi, Rishi Sunak dira que l’invasion à grande échelle de la Russie a fait chuter le PIB de l’Ukraine de 29 % l’année dernière.

« Comme nous l’avons vu dans Bakhmut et Marioupol, ce que la Russie ne pourra pas prendre, elle cherchera à le détruire », dira-t-il, faisant référence à deux villes dévastées par les tirs russes.

« Ils veulent faire la même chose pour l’économie ukrainienne. L’ampleur du défi est réelle… mais il suffit de regarder les rues de Kiev : malgré la menace d’attaque, les gens continuent leur vie – et continuent leurs affaires. »

Il dira que le gouvernement ukrainien est déterminé à devenir plus ouvert et prêt à investir.

« C’est un pays européen vibrant, dynamique, créatif, qui refuse d’être soumis », dira-t-il.

« Ainsi, avec nos alliés, nous maintiendrons notre soutien à la défense de l’Ukraine et à la contre-offensive, et nous resterons aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra pour qu’elle continue à gagner cette guerre. »

Dans le cadre d’un nouveau programme d’aide financière, le Royaume-Uni fournira 3 milliards de dollars de garanties de prêt de la Banque mondiale pour renforcer la stabilité économique de l’Ukraine. Dans le même temps, Londres promet 240 millions de livres sterling d’aide bilatérale.

Les entreprises participant à la conférence s’engageront également à soutenir la reprise en Ukraine.

« Nous nous tiendrons aux côtés de l’Ukraine alors qu’elle gagne la paix et exploite toute son ingéniosité et sa défiance pour construire l’avenir qu’elle mérite », a déclaré M. Sunak.

Le Premier ministre lancera également le cadre de la conférence de Londres pour l’assurance contre les risques de guerre lors du sommet, qui sera soutenu par les membres du G7.

Le cadre décrit le soutien aux mesures immédiates de réduction des risques pour accroître la confiance des investisseurs et guidera les efforts de collaboration avec les marchés de l’assurance commerciale pour débloquer les investissements privés afin de répondre aux besoins de reconstruction à long terme de l’Ukraine.