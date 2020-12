Londres risque d’être plongée dans le troisième rang avant Noël car l’épidémie de Covid dans la capitale est au point mort et les cas ne chutent plus rapidement, a affirmé son responsable de la santé publique.

Le professeur Kevin Fenton a cherché à verser de l’eau froide sur la reprise économique de la ville, car il a averti que les « réductions prometteuses » qu’ils voyaient « avaient montré des signes de ralentissement » ces derniers jours.

Les chiffres du ministère de la Santé montrent que le nombre d’infections à coronavirus enregistrées chaque jour a chuté à la mi-novembre, mais a ensuite commencé à se stabiliser le 23 novembre.

Mais les données de Public Health England montrent qu’au cours de la période de sept jours précédant le 29 novembre, la dernière pour laquelle des données sont disponibles, 27 des 32 arrondissements de la capitale ont enregistré une baisse de leurs taux d’infection à Covid. Seuls Camden, Lewisham, Haringey, Bromley et Kingston-upon-Thames ont connu un pic de cas au cours de la dernière semaine complète de verrouillage.

Et les chiffres du NHS révèlent que les hospitalisations quotidiennes chez Covid sont stables à seulement 145 par jour, en moyenne. A titre de comparaison, ils ont dépassé les 800 lors du pic de la première vague en avril.

Cela intervient alors que les données d’aujourd’hui renforcent les affirmations selon lesquelles des millions de personnes vivant sous les restrictions les plus sévères pourraient être rétrogradées au niveau deux parce que les infections sont tombées dans toutes les autorités locales du Nord. Mais les experts ont averti que les ministres étaient « prudents » à l’approche des vacances de Noël, alors que l’on craignait qu’un assouplissement ne provoque une « augmentation » des infections.

Les niveaux sont déterminés par le nombre total d’infections ainsi que par le changement en pourcentage, le nombre d’infections chez les plus de 60 ans et la pression exercée sur le NHS.

Seuls cinq des arrondissements de Londres ont vu leurs taux de cas de Covid-19 augmenter dans la semaine précédant le 29 novembre. Ci-dessus, le taux de cas à travers Londres. Quatre arrondissements ont moins de 100 cas pour 100 000 habitants

Infections à Covid-19 en pourcentage de changement à travers l’Angleterre. Londres a été découpée sur la carte et placée sur le côté gauche. Seuls cinq arrondissements ont vu les infections augmenter au cours de la semaine la plus récente

La majorité des cas dans la capitale concernent des jeunes de 16 à 29 ans – qui courent un risque bien moindre d’être hospitalisé s’ils attrapent le virus

Soulignant la perspective que les Londoniens soient à nouveau bannis des pubs et des restaurants, le professeur Fenton leur a ordonné aujourd’hui de « respecter les règles » et de rester à distance sociale et à s’isoler à peine trois jours après la levée du verrouillage.

« Les réductions prometteuses que nous avions commencé à voir avec les récentes restrictions nationales dans la capitale ont montré des signes de ralentissement ces derniers jours – un rappel brutal de la délicatesse de notre situation », a-t-il déclaré.

Le professeur Kevin Fenton a averti que la capitale pourrait se retrouver au troisième rang

«Si nous voulons éviter d’être placés au niveau trois, il est essentiel de limiter la transmission.

Il a ajouté: « Alors que nous prévoyons de sortir ce week-end, que ce soit pour faire du shopping, manger ou rencontrer des amis à l’extérieur, il est essentiel de rester vigilant et de garder à l’esprit que le virus est toujours présent. »

Le professeur Lawrence Young, expert en maladies infectieuses à la Warwick Medical School, a déclaré à MailOnline qu’il s’agissait d’une « déclaration surprenante » du directeur de la santé publique de la ville.

« Nous sommes dans un état très prudent pour le moment », a-t-il déclaré. « Je pense que ce qui se passe ici, c’est que nous sommes très très prudents et que nous essayons de ne prendre aucun risque à l’approche de Noël.

«Janvier et février sont une période où le NHS est soumis à de fortes tensions. C’est une autre chose dont tout le monde se méfie beaucoup.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, s’est rallié aujourd’hui à la capitale, avertissant qu’il serait « désastreux » que la ville soit transférée au plus haut niveau.

« Je ne saurais trop insister sur ce point: nous devons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher Londres de passer aux restrictions de niveau trois », a-t-il déclaré. « Ce serait désastreux pour notre ville – nous ne pouvons pas risquer plus de vies et de moyens de subsistance. »

Les données du ministère de la Santé révèlent que les cas de la capitale se sont stabilisés depuis le 23 novembre après avoir chuté de 21%, passant d’un pic de 2559,6 par jour le 12 novembre à 1977,9 le 23 novembre.

Ils sont restés à ce niveau pendant trois jours, 2 013 étant la moyenne du 26 novembre, dernière date pour laquelle des données sont disponibles.

Le nombre de patients Covid-19 admis à l’hôpital dans la capitale est resté stable et n’est pas proche des niveaux observés lors de la première vague

Le nombre de patients Covid-19 hospitalisés dans la capitale reste également en dessous de la première vague

Et le nombre de patients Covid-19 sous ventilateurs mécaniques dans la capitale reste en dessous des niveaux des premières vagues

L’épidémie de la capitale est concentrée dans l’Est de la ville, selon les dernières données du ministère de la Santé.

Redbridge est le point chaud du coronavirus de la ville, enregistrant un taux d’infection de 306 pour 100000. Il a été suivi par Havering, avec un taux de cas à 286,6 pour 100 000, et Barking et Dagenham, avec 254,6 pour 100 000.

Dix arrondissements de Londres ont des taux hebdomadaires de cas de coronavirus inférieurs à 110 pour 100000, quatre ayant des taux inférieurs à trois chiffres.

Richmond-upon-Thames a le taux le plus bas de Londres, à 90,4 pour 100 000 habitants. Il est suivi de Westminster, à 94,5 pour 100 000, et de Camden, à 97 pour 100 000.

Le rapport de Public Health England a révélé que le pic d’infection le plus élevé au cours de la quatrième semaine de verrouillage, la dernière pour laquelle des données sont disponibles, était à Bromley, où ils ont augmenté de 11,8% pour atteindre 142,9 cas de Covid-19 pour 100000 personnes.

Kingston-upon-Thames a vu le nombre de cas augmenter de 7,8% à 163,9 pour 100 000 habitants. Il a été suivi par Lewisham où ils ont augmenté de 6,6 pour cent à 106,3 pour 100 000 et Haringey, où ils ont augmenté de 6 pour cent à 138,5 pour 100 000. Dans les cas de Camden, le taux a augmenté de 1,7 pour cent à 89,6 pour 100 000.

Tous les autres arrondissements ont connu une baisse des taux d’infection. Hammersmith et Fulham ont connu la plus forte baisse, lorsque les cas ont diminué de 38,5% à 92,4 pour 100000. Il a été suivi par Lambeth, où ils ont chuté de 28,4 pour cent à 94,2 pour 100 000, et Kensington et Chelsea, où ils ont chuté de 24,9 pour cent à 96,7 pour 100 000.

Il y a eu une fureur croissante pour gifler des régions entières avec les mêmes niveaux malgré des différences marquées dans les taux d’infection.

Dans le Kent, par exemple, il y a eu un tollé de la part des dirigeants locaux après que tout le comté ait été plongé dans le troisième niveau malgré que l’épidémie de coronavirus soit concentrée dans une zone. Swale, qui est également le hotspot du Royaume-Uni, enregistre un taux de cas de 566,4 pour 100 000. Mais dans la verdoyante Tunbridge, également dans le Kent, le taux est tombé à 96 pour 100 000 habitants. Ceci est inférieur à celui de nombreux comtés du niveau deux.

Boris Johnson a laissé entendre la semaine dernière que la ville et les villages proches des points chauds du coronavirus pourraient être exclus des mesures les plus dures dans les plans en cours d’élaboration pour réprimer une rébellion croissante des conservateurs contre les restrictions.

Les députés d’arrière-ban conservateurs ont déjà souligné que Slough dans le Berkshire et Scarborough dans le Yorkshire du Nord ont déjà été «découplés» de leurs propres régions en étant placés à des niveaux différents.

Cette décision a incité les experts à accuser les ministres d’une stratégie du «doigt en l’air» lors de la détermination des niveaux pour différentes régions, car le gouvernement n’a pas encore révélé ses critères pour passer d’un niveau à l’autre.

Pas moins de 55 députés d’arrière-ban conservateurs se sont rebellés mardi contre le gouvernement lors d’un vote pour mettre en vigueur le système de paliers, signe de troubles croissants dans les rangs du parti.

QUEL ARRONDISSEMENT DE LONDRES A LE TAUX D’INFECTION À COVID-19 LE PLUS ÉLEVÉ? Arrondissement Redbridge Havering Aboiement Newham Bexley Forêt de Waltham Hameaux de la tour Kingston Ealing Hounslow Merton Brent Hillingdon Enfield Greenwich Bromley Taux d’infection 306 286,6 254,6 235 218,3 205,1 200,2 179,1 175,8 167,6 164,1 159,8 156,1 152,8 147,3 144,1 % changement + 2,8% -15,2% -4,1% + 4,9% -5,7% -3,4% -12,4% + 17,8% -13,5% -16,7% -7,4% -19,9% -19% -28,6% -21,8% + 6% Les données du tableau de bord du ministère de la Santé ont été utilisées pour ce tableau. Les taux sont exprimés en caisses pour 100 000 habitants.