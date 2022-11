London Street World Cup : Inscrivez-vous au tournoi qui célèbre la diversité | Nouvelles du football

Tous les regards sont tournés vers la Coupe du monde au Qatar, mais au cours des prochaines semaines, un autre tournoi de football pourrait attirer votre attention : la London Street World Cup.

La plus grande compétition de football de rue du Royaume-Uni célèbre la diversité dans l’une des villes les plus culturelles du pays, où toute personne de tout âge, sexe et nationalité peut postuler pour participer.

Il y a un prix en espèces de plus de 2 000 £ pour l’équipe gagnante et il n’y a actuellement aucun plafond sur le nombre d’équipes nécessaires pour participer à la compétition.

Les équipes s’affrontent avec quatre joueurs plus un remplaçant, et les joueurs des tournois précédents ont conclu des accords de parrainage avec de grandes marques de sport mondiales telles que Nike et Puma.

Le tournoi se compose de :

Tours de qualification – chaque équipe joue contre tout le monde deux fois

– chaque équipe joue contre tout le monde deux fois Tours à élimination directe – style round-robin, où le vainqueur reste sur le terrain. Les deux meilleures équipes qui remportent le plus de matchs se qualifient pour la finale

– style round-robin, où le vainqueur reste sur le terrain. Les deux meilleures équipes qui remportent le plus de matchs se qualifient pour la finale Finales – Les deux meilleures équipes s’affrontent pour le grand prix

Pour vous inscrire au tournoi, remplissez le formulaire de candidature sur https://www.thelaststand.co.uk/register.