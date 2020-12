Havelock Road, dans l’ouest de Londres, sera bientôt renommé Guru Nanak Road à la suite d’une consultation publique, ont annoncé dimanche des responsables du Conseil d’Ealing. Le nouveau nom entrera en vigueur en 2021 à l’issue des procédures nécessaires. . La route porte actuellement le nom d’Henry Havelock, un général de l’armée coloniale qui a été impliqué dans la répression de la rébellion indienne de 1857 contre la domination britannique. Gurdwara Sri Guru Singh Sabha, le plus grand Gurdwara de Londres, est sur la même route.

Bien que le changement de nom entrera en vigueur au début de l’année prochaine, le moment de l’annonce sur Guru Nanak Jayanti le 30 novembre est considéré comme actuel. La route Havelock à Southall à Londres est connue pour sa population sikh.

Havelock Road à Southall – «Little India» à Londres – est finalement rebaptisée Guru Nanak Road. Ceci est un problème majeur. Havelock Rd porte le nom du général britannique colonial qui a combattu dans les guerres sikhs et a par la suite réprimé la rébellion de 1857. Il abrite le plus grand gurudwara de Londres. pic.twitter.com/ZaOvl7EcCY – Edward Anderson (@ edanderson101) 29 novembre 2020

L’idée de renommer Havelock Road est née en juin après la campagne «Black Lives Matter», qui a conduit à une refonte des espaces publics à Londres et dans d’autres villes.

Les habitants, les entreprises et d’autres parties prenantes ont été consultés sur la reconduction de l’endroit pour tenir compte de l’impact du changement, a rapporté le Hindustan Times.

Le protocole de dénomination de rue sera pris en compte, ce qui confirme que toute proposition d’amendement doit « respecter et équilibrer les identités culturelles et historiques, les sensibilités et le patrimoine », a déclaré le conseil.

« Je salue la décision du Conseil d’Ealing de renommer enfin Havelock Road – décoloniser nos rues », a déclaré Ealing Southall, Virendra Sharma.