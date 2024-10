L’onde de tempête de Milton constitue une menace qui pourrait être dévastatrice bien au-delà de la région de Tampa Bay.

TALLAHASSEE, Floride — Il y a deux semaines, Ouragan Hélène « a épargné » la région de Tampa Bay d’un coup direct et pourtant l’onde de tempête a quand même causé des dégâts catastrophiques, inondant les maisons, noyant les personnes qui avaient décidé de rester près de la côte et laissant d’énormes tas de débris qui traînent encore le long des routes.

Maintenant que Ouragan Miltonune tempête plus puissante, se dirige tout droit vers la même région, à quoi peuvent s’attendre les habitants ?

« Pire. Bien pire », a déclaré Craig Fugate, ancien directeur fédéral de la gestion des urgences, un résident de Floride qui dirigeait auparavant la division de gestion des urgences de l’État.

Les villes proches de l’embouchure de Tampa Bay ont connu certaines des pires ondes de tempête de mémoire pendant Helene, même si la tempête a atterri à plus de 161 kilomètres au nord. Les prévisionnistes estiment désormais que la région de basse altitude pourrait être frappée par une onde de tempête de 5 mètres.

« Ce n’est pas de l’eau qui monte lentement. C’est une eau rapide avec des vagues. C’est comme un bélier », a déclaré Fugate. « Vous ne voulez tout simplement pas être dans cette zone. C’est ainsi que nous avons perdu beaucoup de vies dans toutes ces zones de forte vague où les gens ne pouvaient pas sortir. Soit ils se sont noyés, soit ils ont été écrasés par l’effondrement de leurs maisons.

L’onde de tempête est le niveau auquel l’eau de mer dépasse son niveau normal.

Tout comme les vents soutenus d’une tempête n’incluent pas le potentiel de rafales encore plus fortes, l’onde de tempête n’inclut pas la hauteur des vagues au-dessus du niveau d’eau moyen de l’onde elle-même.

La surtension est également la quantité supérieure à la marée normale à ce moment-là, donc une onde de tempête de 15 pieds (5 mètres) à marée haute avec des vagues de 10 pieds (3 mètres) au-dessus peut facilement niveler les bâtiments, abattre les ponts et aplatir tout ce qui se trouve sur son passage.

La côte ouest de la péninsule de Floride comprend la région de Tampa Bay, mais ce n’est pas seulement la ville de Tampa en danger. Saint-Pétersbourg et les îles-barrières densément peuplées se trouvent dans le golfe du Mexique, près de l’embouchure de la baie. Et la menace des ondes de tempête s’étend à environ 150 milles (241 kilomètres) au nord dans la région de Big Bend de l’État et à plus de 150 milles (241 kilomètres) au sud jusqu’à Naples et dans les Keys de Floride.

Milton aura un impact énorme, quel que soit l’endroit où il atterrira, mais la pire vague se situera au sud de l’œil de Milton. Si cela inclut Tampa Bay et les 3,3 millions d’habitants de la région, les inondations pourraient être catastrophiques. La région n’a pas été directement touchée par un ouragan majeur depuis plus de 100 ans.

Si elle frappe le sud de Tampa Bay, des villes comme Sarasota, Venise, Fort Myers et Naples pourraient être dévastées deux ans seulement après. Ouragan Ian causé des dégâts catastrophiques, emporté des maisons et des entreprises et rendu impraticables les ponts menant aux îles-barrières.

Les gouvernements des États et locaux agissent aussi rapidement que possible pour retirer les branches des arbres tempêtes, les meubles, les appareils électroménagers et autres débris laissés en énormes tas après Hélène. Mais ils ne s’en débarrasseront pas entièrement.

Alors que les responsables de l’État et locaux craignent que le vent et la houle de Milton ne transforment les débris en projectiles mortels, Fugate souligne que cela ne tuera personne s’ils évacuent et que les dégâts matériels seront graves avec ou sans débris soufflés et emportés.

« J’ai le sentiment que tout ce qui est encore debout deviendra des débris et que vous ne pourrez pas le distinguer », a déclaré Fugate. « Si vous avez suffisamment d’eau pour déplacer ces choses, vous devrez également déplacer des maisons, des voitures et d’autres choses. »

Bien sûr, Milton pourrait passer d’une catégorie 5 à une catégorie 3 avant de toucher terre, mais cela ne fera pas une grande différence en ce qui concerne les ondes de tempête.

« Le vent n’a pas de mémoire, contrairement aux ondes de tempête. Ainsi, ce que fait une tempête au cours d’une journée aura un impact important sur l’onde de tempête », a déclaré Fugate. « Une fois que cette énergie est dans l’eau et que vous la poussez, même si vous constatez un certain affaiblissement, cela ne change pas vraiment. »

Et la zone où se dirige Milton compte un grand nombre de ruisseaux, de canaux et de rivières qui pourraient causer des problèmes au-delà de la côte immédiate.

« C’est le type de tempête pour laquelle trop de gens sont obsédés par la catégorie et la piste et ils ont vraiment besoin d’écouter les bureaux des services météorologiques locaux et le centre des ouragans sur les impacts », a déclaré Fugate. « L’onde de tempête n’est pas liée aux vents, elle est liée. »