L’oncle qui a enlevé et assassiné sa nièce et refuse de révéler où il a jeté son corps se voit accorder une audience de libération conditionnelle

Un oncle MONSTRE qui a attiré sa nièce adolescente dans une camionnette puis l’a assassinée avant de jeter le corps a fait une offre pour la liberté.

Stuart Campbell a été emprisonné à vie en 2002 pour avoir tué Danielle Jones, 15 ans, avec une recommandation qu’il devrait purger au moins 20 ans.

Stuart Campbell pourrait être libéré de prison l’année prochaine Crédit : PA

Le monstre a assassiné sa nièce Danielle Jones Crédit : PA : Association de la presse

Mais la Commission des libérations conditionnelles a confirmé que le démon, maintenant âgé de 64 ans, avait obtenu une audience de libération conditionnelle au début de l’année prochaine.

En cas de succès, Campbell pourrait être de retour dans la rue quelques semaines plus tard, bien qu’il n’ait jamais révélé où se trouve le corps de Danielle.

Le monstre, qui avait déjà été reconnu coupable d’avoir gardé une fille de 14 ans dans sa maison et d’avoir pris des photos indécentes, a clamé son innocence.

Son audience relèvera désormais de la loi d’Helen, ce qui en fait une obligation légale pour le panel d’envisager la non-divulgation.

Danielle a été vue pour la dernière fois le matin du 18 juin 2001, marchant vers un arrêt de bus près de chez elle à East Tilbury, Essex.

Campbell, qui était marié à la sœur du père de l’adolescent, Debbie, avait embarqué Danielle dans une camionnette bleue pour l’enlever.

Les soupçons sont rapidement tombés sur le malade, qui avait un intérêt malsain pour les adolescentes et soignait sa nièce pendant des mois.

Au cours de son procès pour meurtre, il est apparu que Campbell avait envoyé des messages qu’il prétendait provenir de Danielle et avait donné un faux alibi.

La police a également découvert une paire de bas blancs avec son ADN chez lui et son brillant à lèvres.

Le fluage a également tenu un journal détaillant sa fascination sinistre pour les adolescentes.

Campbell a été reconnu coupable de meurtre et d’enlèvement et emprisonné à vie.

La Haute Cour a décidé qu’il devait purger au moins 20 ans avant d’être envisagé pour une libération conditionnelle, ce qui signifie que la peine minimale a été levée en novembre de l’année dernière.

S’il n’est pas libéré de prison, Campbell pourrait plutôt être transféré dans une prison ouverte.

La mère de Danielle, Linda Jones, avait précédemment juré d’affronter le meurtrier de sa fille lors de son audience de libération conditionnelle.

Elle a déclaré: “Il est important que je lui dise en face à face comment cela a eu un impact sur moi et je lirai moi-même ma déclaration.

“Il va voir ce qu’il m’a fait. Ce n’est pas quelque chose que j’attends avec impatience.

“Je ne pourrais pas vous dire si je le regarde, mais il doit être dans cette pièce pour écouter ce qu’il a fait à la famille.”

La Commission des libérations conditionnelles a confirmé que l’affaire leur avait été renvoyée et qu’une audience aura lieu l’année prochaine.

Un porte-parole a déclaré: “Les décisions de la Commission des libérations conditionnelles sont uniquement axées sur le risque qu’un prisonnier pourrait représenter pour le public s’il était libéré et si ce risque est gérable dans la communauté.

“Un panel examinera attentivement une vaste gamme de preuves, y compris les détails du crime initial et toute preuve de changement de comportement, ainsi que d’explorer le préjudice causé et l’impact que le crime a eu sur les victimes.

“Les membres lisent et assimilent des centaines de pages de preuves et de rapports avant une audience orale.

“Des preuves de témoins tels que des agents de probation, des psychiatres et des psychologues, des fonctionnaires supervisant le délinquant en prison ainsi que des déclarations personnelles de la victime peuvent être fournies lors de l’audience.

“Il est normal que le prisonnier et les témoins soient longuement interrogés lors de l’audience, qui dure souvent une journée entière ou plus. Les examens de libération conditionnelle sont effectués de manière approfondie et avec un soin extrême. La protection du public est notre priorité numéro un.”

Campbell a enlevé Danielle alors qu’elle se rendait à l’école Crédit : PA

Son corps n’a jamais été retrouvé Crédit : PA : Association de la presse