KrishnamRaju, populairement connue sous le nom de Rebel Star de l’industrie Telugu, est décédée. Il avait 83 ans et a été hospitalisé hier soir, semble-t-il. Les rapports indiquaient que Krishnam Raju avait été hospitalisé pour quelques examens de routine et qu’il n’y avait rien à craindre. Cependant, la nouvelle de sa disparition a été un énorme choc pour l’industrie ainsi que pour les fans et les sympathisants. L’acteur vétéran Krishnam Raju a travaillé pendant plus de cinq décennies. Il est l’oncle de la star populaire Prabhas. La disparition de Krishnam Raju est pleurée par plusieurs célébrités et fans.

Selon les derniers rapports, l’acteur vétéran, producteur et politicien Krishnam Raju est décédé aux petites heures du 11 septembre 2022. On dit que la superstar avait eu des problèmes de santé pour lesquels il était soigné dans un hôpital privé. Lorsqu’il a été hospitalisé récemment, il a été déclaré que l’acteur devait sortir dans les prochains jours. Cependant, il semble que la santé de Krishnam Raju se soit détériorée et qu’il ait rendu son dernier soupir aux petites heures aujourd’hui.

Les célébrités pleurent la mort de Krishnam Raju

La superstar Telugu était respectée et adorée par tous dans l’industrie. Sa disparition a laissé tout le monde dévasté. La star de Karthikeya 2 Nikhil Siddhartha, Gopichand, Allari Naresh et d’autres stars ont pleuré la perte de l’acteur légendaire. Twitter est inondé de messages de condoléances et de messages de prières pour le défunt acteur. Prabhas était très proche de son oncle. Ce dernier a joué un rôle central dans sa carrière. Découvrez les tweets ici :

Repose en paix l’étoile rebelle ! pic.twitter.com/BjSKeCbIMR – Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) 11 septembre 2022

Une légende nous a laissé Un homme au coeur d’or.. Repose en paix monsieur ?????? votre présence et vos mots de motivation manqueront toujours @UVKrishnamRaju #KrishnamRaju ?? pic.twitter.com/0a4bhAik0r Nikhil Siddharta (@actor_Nikhil) 11 septembre 2022

Un mauvais matin ! Vraiment choquant.. Difficile de croire que #KrishnamRaju Garu n’est plus ! REPOSEZ EN PAIX MONSIEUR Mes plus sincères condoléances à Prabhas Anna, sa famille et ses amis ! pic.twitter.com/Vg2aLrNZsp Naga Shaurya (@IamNagashaurya) 11 septembre 2022

Cela ne peut pas être vrai. Un si grand être humain ?? vous allez nous manquer cher monsieur. Votre contribution à l’industrie cinématographique et à la société sur laquelle vivra pour toujours et à jamais. Om Shanti #KrishnamRaju garu. Nous t’aimerons pour toujours?? pic.twitter.com/RwgAFG8GaM Manoj Mandchou ?? (@HeroManoj1) 11 septembre 2022

Une perte irréparable et la fin d’une époque ! Prier pour la force de la famille de #KrishnamRaju garu. pic.twitter.com/RBCOx16IWl Hanu Raghavapudi (@hanurpudi) 11 septembre 2022

Je n’arrive toujours pas à y croire. Vraiment choqué et attristé d’apprendre le décès soudain de notre chère star rebelle #KrishnamRaju garu. L’industrie a aujourd’hui perdu l’un de ses piliers. Que son âme repose en paix. Om Shanthi ?? pic.twitter.com/Q3RxZJHcYW Sree Vishnu (@sreevishnuoffl) 11 septembre 2022

Choqué et attristé par la disparition soudaine de Shri #KrishnamRaju garou, Monsieur, vous nous manquez, que votre âme repose en paix. ? La force de #Prabhas Garu, les membres de la famille et les proches. pic.twitter.com/428luYH0ot Bobby (@dirbobby) 11 septembre 2022

Profondément attristé et choqué d’apprendre le décès de #KrishnamRaju garu. Il est un acteur légendaire au bon cœur et l’un des piliers solides du cinéma Telugu. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Om Shanti ?#RIPKrishnamRajuGaru pic.twitter.com/xEJrny8bGH SRIKANTH MEKA (@acteursrikanth) 11 septembre 2022

Coeur brisé ?. #KrishnamRaju ? Notre famille a perdu notre aîné. Une légende. Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) 11 septembre 2022

Attristé d’apprendre le décès soudain de #KrishnamRaju garu. Votre contribution à l’industrie est irremplaçable monsieur. Que votre âme repose en paix. Mes sincères condoléances aux membres de sa famille et aux êtres les plus chers Om Shanti ?? Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) 11 septembre 2022

Superstar #Krishna Garu partage ses liens avec Rebel Star #KrishnamRaju Garu et a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille. #RIPKrishnamRajuGaru pic.twitter.com/sOQuAEDTrN L’équipe de BA Raju (@baraju_SuperHit) 11 septembre 2022

Profondément attristé par la disparition de #krishnamraju garu. Mes sincères condoléances à prabhas anna et sa famille. Satya Dev (@ActorSatyaDev) 11 septembre 2022

#KrishnamRaju garu a toujours été un excellent mentor pour #Prabhaspeut dire à quel point il est fier du succès de Prabha. SE DÉCHIRER #KrishnamRaju pic.twitter.com/6obnlzSkoj Vikash Tiwary (@ivikashtiwary) 11 septembre 2022

Choqué et attristé par la disparition soudaine de Shri #KrishnamRaju garou, Monsieur, vous nous manquez, que votre âme repose en paix. ? La force de #Prabhas Garu et sa famille ? pic.twitter.com/QtXnU0lkEk Gopichandh Malineni (@megopichand) 11 septembre 2022

Profondément attristé d’apprendre le décès soudain de #KrishnamRaju garu. Je présente mes plus sincères condoléances à ses proches. Une personne dont on se souviendra toujours à travers son jeu ?? Que votre âme repose en paix monsieur. #RipKrishnamRaju pic.twitter.com/xjLKlj5cr8 kaushal manda (@kaushalmanda) 11 septembre 2022

Extrêmement attristé d’apprendre le décès de l’acteur légendaire Sri #KrishnamRaju Garou. Nos prières et nos plus sincères condoléances accompagnent sa famille en cette période difficile. Que son âme repose en paix. pic.twitter.com/uUvKh0h3sw Geetha Arts (@GeethaArts) 11 septembre 2022

Mauvais dimanche pour #Prabhas Ventilateurs ? Reposez en paix #KrishnamRaju Garu pic.twitter.com/EJM1jCPHH7 Santosh Prabhas (@SantoshPrabhass) 11 septembre 2022

Je suis à court de mots ! #KrishnamRaju mon frère. Mohan Babu M (@themohanbabu) 11 septembre 2022

Dieu peut-il donner la paix à l’âme éternelle ? Reposez en paix #Rebelstar #KrishnamRaju garou ?? pic.twitter.com/5Z7jdH0Jkh Kabir Duhan Singh (@Kabirduhansingh) 11 septembre 2022

Profondément attristé d’apprendre le décès de #KrishnamRaju garu. Il était une âme bienveillante et un pilier de cette industrie. Mes prières vont à sa famille, proche et chère. Que son âme repose en paix. ? Allari Naresh (@allarinaresh) 11 septembre 2022

Très triste d’apprendre le décès du légendaire #KrishnamRaju garu.. mes quelques rencontres avec lui ont toujours été si humbles, gentils et généreux..Prières de force à Prabhas et à sa famille.. Om Shanti ?? Anasuya Bharadwaj (@anusuyakhasba) 11 septembre 2022

Acteur légendaire et star rebelle #KrishnamRaju Garu n’est plus ! Choqué et attristé de commencer la journée avec cette nouvelle, que toute la force soit avec sa famille ! RIP monsieur pic.twitter.com/djTc0C09Dj Akhilesh Rajana (@AkhileshRr) 11 septembre 2022

Profondément attristé par la disparition soudaine de #KrishnamRaju garu. Que son âme repose en paix! ?? Mes sincères condoléances à Prabhas Garu et sa famille. Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) 11 septembre 2022

Krishnam Raju a été vu pour la dernière fois dans Prabhas et Pooja Hegde avec Radhe Shyam. Il a joué le rôle de Paramahamsa dans le film. Krishnam Raju allait également produire et présenter le prochain film de Prabhas, provisoirement intitulé Prabhas 21. L’acteur vétéran a travaillé dans plus de 190 films au cours de sa carrière s’étendant sur plus de cinq décennies. À la fin des années 1990, il a rejoint la politique et a également été ministre de l’Union dans le cabinet de l’ancien Premier ministre indien Atal Bihari Vajpayee. Il a été le premier acteur à le faire.