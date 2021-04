L’oncle de KATE Middleton a qualifié Meghan Markle et le prince Harry de « muppets », affirmant que leur interview à la bombe avec Oprah le rendait « furieux ».

Gary Goldsmith, le frère cadet de la mère de Kate, Carole, a déclaré qu’il ne « croyait pas un mot » de la conversation révélatrice du mois dernier et qu’il n’était pas nécessaire que le duc et la duchesse de Sussex « trahissent » la famille royale.

🔵 Lisez notre blog en direct de Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Gary Goldsmith a déclaré que l’interview d’Oprah de Harry et Meghan l’avait rendu « furieux » Crédits: Getty

Se référant à Meghan et Harry comme « ces muppets » et à la duchesse de Cambridge comme « notre Kate », le fier oncle a déclaré au MailOnline qu’il était resté furieux par l’interview, qui a vu Meghan dire à Oprah que Kate l’avait fait pleurer d’affilée pour les demoiselles d’honneur. robes – pas l’inverse.

Gary, qui avait auparavant défendu sa nièce contre ces allégations, a une fois de plus insisté sur le fait que « il n’y a aucun moyen pour la Kate que je connais de le faire.

«Je n’en crois tout simplement pas un mot», dit-il.

« Toute l’interview a misé sur la croyance. Elle ne connaissait pas les mots de l’hymne national? S’il vous plaît! Harry le chante depuis l’âge de cinq ans.

« Le Palais a refusé son aide alors que sa santé mentale souffrait? Je ne l’achète pas. Harry est le patron d’un organisme de bienfaisance pour la santé mentale. »

Dans la conversation révélatrice, Meghan a raconté à quel point sa santé mentale avait souffert pendant son temps en tant que royale de travail – et elle s’est sentie suicidaire pendant la grossesse d’Archie.

Pendant ce temps, Harry a déclaré que son père et son frère étaient « piégés » dans la firme royale et qu’un membre de la famille royale avait sondé le duc au sujet de son fils à naître et de la couleur de sa peau.

Meghan Markle a déclaré à Oprah que Kate l’avait fait pleurer lors de la conversation sur la bombe Crédit: CBS

Gary pense que sa nièce Kate Middleton est prête à devenir reine Crédits: Getty

Mais c’est de voir Harry aux funérailles du prince Philip qui a gagné la sympathie de Gary.

« J’étais en colère contre eux là-bas [in California] scories hors de notre famille royale. Il n’y avait aucune raison pour eux de trahir la confiance de la famille comme ils l’ont fait.

«Mais en le voyant à l’enterrement, j’étais juste triste. Il avait l’air perdu. Je me sens assez ému même d’en parler, mais nous avons tous pensé à la santé mentale, et nous y voilà, en regardant quelqu’un s’effondrer devant nous. Ce n’est pas vrai. »

Harry a retrouvé son père et son frère pour les funérailles de leur grand-père, suscitant l’espoir de paix entre eux.

Mais le service de déménagement a déclenché une vague de chagrin lorsque la reine a été photographiée seule sur les bancs alors qu’elle faisait ses adieux à son mari de 70 ans.

De temps plus heureux, Gary se souvint comment William, Harry et Kate avaient formé un trio.

«Regardez à quel point ils étaient heureux», dit-il. «Tu ne peux pas faire semblant. Kate l’adorait et tout le monde voulait seulement qu’il soit heureux.

« Quand Meghan est arrivée, ça aurait dû être plus amusant. Kate aurait été accueillante avec elle, parce qu’elle aurait voulu qu’Harry soit heureux. Si Harry est heureux, tout le monde est heureux.

« Mais à la fin, c’est devenu Meghan. Tout est à propos de Meghan. J’ai été déçu. Je pensais que la presse lui avait donné du fil à retordre, mais peut-être que la presse a réussi plus vite que nous. »

La mort du duc d’Édimbourg a incité Gary à parler de l’avenir de la monarchie, déclarant que William et Kate étaient prêts à régner.

« Pour vous donner une analogie avec le football », a-t-il dit, « ils sont prêts à avoir le pied sur le ballon.

«Charles ferait du bon travail, bien sûr, mais pour rafraîchir les choses, ce serait mieux avec William et Kate.

« Avec eux, la monarchie prospérerait, plutôt que de simplement survivre. Charles pourrait être trouvé un autre rôle étonnant. »