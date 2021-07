L’oncle de Darnella Frazier tué dans un accident avec une voiture de police de Minneapolis

L’homme décédé mardi des suites d’un accident de voiture impliquant une voiture de police de Minneapolis a été identifié comme l’oncle de Darnella Frazier, l’adolescente qui a filmé le meurtre de George Floyd.

Le porte-parole de la police, John Elder, a déclaré que les agents poursuivaient un suspect de vol mardi matin lorsqu’une voiture de police est entrée en collision avec un véhicule à une intersection. Le conducteur du véhicule est décédé après avoir été transporté à l’hôpital, a déclaré Elder.

Dans une publication sur Facebook, Frazier a identifié l’homme qui a été tué comme étant son oncle Leneal Lamont Frazier.

« La police de Minneapolis a coûté une grosse perte à toute ma famille », a-t-elle écrit. « Tu as pris une vie innocente en essayant d’attraper quelqu’un d’autre. »

La sœur de Leneal Frazier, Cheryl, a confirmé à WCCO-TV que le père de cinq enfants avait été tué dans l’accident.

Elder a déclaré que la police avait repéré un conducteur dans un véhicule qui aurait été volé lors d’un détournement de voiture et lié à plusieurs vols et a tenté d’arrêter la circulation tôt mardi. Le conducteur a quitté les lieux et un officier à sa poursuite est entré en collision avec un autre véhicule vers 00h30.

Le conducteur de la voiture de police a été soigné à l’hôpital et libéré.

Un troisième véhicule a été impliqué dans le naufrage, a déclaré Elder. Le suspect, qui n’a pas été appréhendé, n’a pas été impliqué dans l’accident. La patrouille d’État du Minnesota enquête sur la poursuite et le service de police de Minneapolis mènera une enquête interne.

Darnella Frazier, qui a reçu une citation spéciale du prix Pulitzer le mois dernier, a demandé pourquoi la police était impliquée dans une poursuite à grande vitesse sur une route résidentielle. Les responsables de l’application des lois ont longtemps considéré les poursuites policières comme l’une des activités policières les plus dangereuses.

Le département a mis à jour sa politique de poursuite en 2019 pour interdire aux agents de poursuivre des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions non violentes et moins graves, selon le Star Tribune de Minneapolis. Les agents doivent mettre fin à une poursuite si elle « présente un risque déraisonnable pour les agents, le public ou les passagers du véhicule poursuivi qui peuvent être des participants réticents », a rapporté le média.

Plus de 5 000 passants et passagers ont été tués et des dizaines de milliers d’autres ont été blessés dans des poursuites en voiture de police depuis 1979, selon une analyse de USA TODAY réalisée en 2015. Des Noirs – à la fois des passants innocents et des personnes fuyant la police – ont été tués lors de poursuites policières à un taux presque trois fois plus élevé que tout le monde.

Contributeur : Thomas Frank