L’OMS “vraiment préoccupée” par la situation du COVID avec “une transmission intense dans plusieurs parties du monde” | Nouvelles du monde

L’Organisation mondiale de la santé se dit préoccupée par le “risque pour la vie” en Chine au milieu d’une augmentation des cas de COVID-19, tandis qu’en Europe et aux États-Unis, la sous-variante d’Omicron XBB.1.5 se propage rapidement.

Mercredi, l’OMS a confirmé XBB.1.5 est la variante la plus transmissible à ce jour, mais a déclaré jusqu’à présent qu’elle ne semblait pas causer de maladie plus grave.

Il a évolué à partir de la variante XBB d’Omicron, elle-même une fusion de deux variantes BA.2 différentes – BA.2.10.1 et BA.2.75.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’agence des Nations Unies “suivait de près et évaluait le risque” de XBB.1.5.

“Nous sommes vraiment préoccupés par le tableau épidémiologique actuel du COVID-19, avec à la fois une transmission intense dans plusieurs parties du monde et une sous-variante recombinante se propageant rapidement.”

Plus de 40% de COVID les cas aux États-Unis sont maintenant causés par la variante XBB.1.5 et les scientifiques ont averti que cela pourrait être le un à “faire attention” cette année.

Il a été initialement détecté en octobre 2022 et a maintenant été identifié dans plus de 25 pays, dont le Royaume-Uni.

La récente épidémie de COVID-19 en Chine est principalement dirigée par les sous-variantes d’Omicron BA.5.2 et BF.7, qui représentent ensemble 97,5 % de toutes les infections locales.

Le Dr Mike Ryan, directeur des urgences de l’OMS, a déclaré que les données COVID de la Chine ne donnent pas une image précise de la situation là-bas et sous-représentent le nombre d’hospitalisations et de décès dus à la maladie.

Le mois dernier, la Chine a resserré sa définition pour classer les décès comme liés au COVID, choisissant de ne compter que ceux impliquant une pneumonie ou une insuffisance respiratoire.

Cela a soulevé des inquiétudes parmi les experts mondiaux de la santé.

L’OMS affirme que les décès doivent être attribués au COVID s’ils résultent d’une “maladie cliniquement compatible” chez un patient présentant une infection probable ou confirmée – et qu’aucune autre cause de décès non liée n’est impliquée, comme un traumatisme.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:42

Des doutes sur le test COVID en Chine



Lire la suite:

Les patients construisent des entrées extérieures alors que les hôpitaux en Chine luttent

Des médecins décrivent le chaos dans les hôpitaux chinois

Les voyageurs en provenance de Chine devront montrer un test négatif

Pékin menace de représailles sur les règles de voyage

La Chine a signalé cinq décès ou moins par jour depuis le revirement politique.

Mais de nombreux salons funéraires chinois et hôpitaux se disent dépassés, et les experts internationaux de la santé prédisent au moins un million de décès liés au COVID en Chine cette année sans action urgente.

Le Dr Tedros a déclaré que l’OMS avait réitéré à Chine “l’importance de la vaccination, y compris les doses de rappel pour se protéger contre l’hospitalisation, les maladies graves et la mort”.

“Nous continuons à demander à la Chine des données plus rapides, régulières et fiables sur les hospitalisations et les décès, ainsi qu’un séquençage viral en temps réel plus complet”, a-t-il déclaré.

L’OMS a déclaré que les données chinoises montrant que les cas étaient principalement les sous-variantes BA.5.2 et BF.7, fournies par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, étaient conformes aux génomes de voyageurs en provenance de Chine soumis par d’autres pays.

Aucune nouvelle variante ou mutation de signification connue n’a été notée dans les données.

Samedi, l’Angleterre a rejoint une liste croissante de pays exigeant un test COVID négatif avant le départ pour les voyageurs en provenance de Chine.