L’OMS va renommer monkeypox — RT World News

Le nouveau surnom ne devrait inclure aucune signification potentiellement offensante, a expliqué l’organisation

L’Organisation mondiale de la santé a lancé un appel à l’aide du public pour renommer le virus de la variole du singe d’une manière qui n’impliquerait aucune connotation désobligeante ou raciste.

“L’OMS organise une consultation ouverte pour un nouveau nom de maladie pour le monkeypox“, a déclaré l’agence dans un communiqué vendredi, invitant les gens à soumettre leurs idées via un portail en ligne.

Pendant ce temps, l’organisation a annoncé que des experts mondiaux se sont mis d’accord sur de nouveaux titres pour les variantes du virus monkeypox – appelés clades – pour les aligner sur «les bonnes pratiques actuelles,» notamment en utilisant des chiffres romains à la place des régions.

Les variantes de virus doivent être nommées de manière à éviter “offenser un groupe culturel, social, national, régional, professionnel ou ethnique», et réduit au minimum les dommages pouvant être infligés aux humains et aux animaux, a expliqué l’OMS.

L’agence a déclaré qu’elle avait renommé des variantes du virus monkeypox et que le clade du bassin du Congo en Afrique centrale s’appellerait désormais Clade un (I) et l’ancien clade ouest-africain serait appelé Clade deux (II).















L’annonce de l’OMS intervient après que le chef de la santé de New York, Ashwin Vasan, a exhorté fin juillet l’organisme de surveillance de la santé mondiale à accélérer le changement de nom de monkeypox, affirmant que le terme porte «effets potentiellement dévastateurs et stigmatisants sur les communautés vulnérables.”

L’État de New York est devenu un foyer du virus, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) signalant 2 295 cas dans la région.

Plus tôt ce mois-ci, l’épidémie de monkeypox a été déclarée urgence de santé publique aux États-Unis, le secrétaire à la Santé Xavier Becerra exhortant “chaque Américain à prendre la variole du singe au sérieux.” Samedi, le CDC a enregistré plus de 11 000 cas dans le pays.

La variole du singe, qui est endémique dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, est similaire à la variole humaine, une maladie éradiquée en 1980. Ses premiers symptômes comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des maux de dos, des ganglions lymphatiques enflés, des frissons et de l’épuisement, tandis que les personnes atteintes finissent par développer des lésions cutanées distinctives. La dernière épidémie a commencé en mai parmi les communautés homosexuelles de plusieurs pays européens.

L’effort de renommer monkeypox ne représente pas une nouvelle pratique pour l’OMS. En 2021, l’agence a annoncé un nouveau système de dénomination pour les variantes de Covid-19 qui cherchait à utiliser des lettres grecques plutôt que les noms des pays où les différentes souches ont été détectées pour la première fois.