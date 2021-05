L’OMS va ouvrir un centre mondial de «  renseignement  » sur la pandémie en Allemagne

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé des plans pour un «Hub mondial pour le renseignement sur les pandémies et les épidémies» en Allemagne, qui, selon elle, aidera à recueillir des données pour prédire et prévenir de futures pandémies.

Le nouveau centre de renseignements, de données, de surveillance et d’analyse sur les pandémies et les épidémies sera basé à Berlin, mais impliquera une collaboration mondiale de pays et de partenaires du monde entier.

Le hub, qui doit ouvrir officiellement plus tard cette année, est envisagé comme un moyen de créer un vaste réseau de données mondiales « pour prédire, prévenir, détecter, préparer et répondre aux risques de pandémie et d’épidémie dans le monde », a déclaré l’OMS dans un communiqué mercredi.

Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mercredi que « l’une des leçons de Covid-19 est que le monde a besoin d’un bond en avant significatif dans l’analyse des données pour aider les dirigeants à prendre des décisions de santé publique éclairées. »

« Cela nécessite d’exploiter le potentiel des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, de combiner diverses sources de données et de collaborer dans plusieurs disciplines. De meilleures données et de meilleures analyses conduiront à de meilleures décisions », a-t-il noté lors d’un point de presse annonçant la création du hub.

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré dans un message vidéo que la pandémie actuelle de Covid-19 « nous a appris que nous ne pouvons combattre les pandémies et les épidémies qu’ensemble. institutions du secteur privé. «

Elle s’est félicitée de la décision de l’OMS de fonder le centre à Berlin, bien que l’organisme international de santé publique ait insisté sur le fait que le centre serait une collaboration mondiale des pays membres de l’OMS et des organisations des secteurs public et privé, des universités et des réseaux de partenaires internationaux.

La recherche de financement pour le hub est toujours en cours, bien que les coûts de démarrage aient été couverts par l’Allemagne, a déclaré le Dr Michael Ryan, directeur exécutif du programme OMS pour les urgences sanitaires.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré que le monde devait « identifier le plus rapidement possible les risques de pandémie et d’épidémie, où qu’ils se produisent dans le monde. Pour atteindre cet objectif, nous devons renforcer le système mondial de surveillance d’alerte précoce en améliorant la collecte des informations sur la santé. données connexes et analyse des risques interdisciplinaire. «

La pandémie de Covid-19 est apparue pour la première fois en Chine à la fin de 2019 et, à ce jour, plus de 154 millions de cas ont été signalés dans le monde. Plus de 3,2 millions de personnes sont mortes dans le monde, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

L’origine de la pandémie reste incertaine et des journalistes ont posé des questions mercredi sur la façon dont et si l’OMS pouvait garantir que les données seraient ouvertement partagées avec le hub étant donné les spéculations persistantes sur l’épidémie initiale de Covid-19 et si la Chine avait retardé l’alerte. le reste du monde à la présence du nouveau virus.

Plus tôt cette année, des experts mondiaux réunis par l’OMS et une équipe de responsables chinois ont enquêté sur la source du virus mais ne sont pas parvenus à des conclusions concrètes.

L’OMS a déclaré qu’il était « très probable » que le virus provienne d’animaux avant de se propager aux humains et a rejeté une théorie selon laquelle la maladie aurait pu être divulguée par un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan. L’équipe a proposé des recherches supplémentaires dans tous les domaines, à l’exception de l’hypothèse des fuites en laboratoire.