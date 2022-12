L’OMS tire la sonnette d’alarme sur les vaccins contre le choléra

L’organisme de surveillance de la santé des Nations Unies affirme que les épidémies de choléra sont désormais plus importantes et plus meurtrières que les années précédentes

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que les stocks mondiaux de vaccins contre le choléra sont “vide ou extrêmement bas” à mesure que les épidémies de la maladie augmentent et que les taux de mortalité augmentent.

« Nous n’avons plus de vaccins. De plus en plus de pays continuent de demander [them] et c’est extrêmement difficile », Le Dr Philippe Barboza, chef d’équipe de l’OMS pour le choléra et les maladies diarrhéiques épidémiques, a déclaré vendredi à Genève.

Le responsable de la surveillance sanitaire des Nations Unies a décrit la situation comme “tout à fait inédit” car non seulement il y a plus d’épidémies, mais “Ces épidémies sont plus importantes et plus meurtrières que celles que nous avons vues ces dernières années.”

Selon l’OMS, il y a eu une augmentation des cas de choléra dans le monde depuis 2021, lorsque 23 pays étaient touchés. La tendance s’est poursuivie cette année, 29 pays signalant des cas et des flambées de la maladie.

L’OMS a souligné que, bien que le choléra soit évitable, une pénurie de vaccins persiste. Il a déclaré que les seuls producteurs, la Corée du Sud et l’Inde, étaient déjà à “production maximale” de 36 millions de tirs par an. Un fabricant sud-africain envisage de démarrer la production mais l’initiative prendra “quelques années” se matérialiser, a déclaré Barboza.

En octobre, l’OMS a annoncé qu’elle suspendrait temporairement son régime vaccinal standard à deux doses contre le choléra dans le but de conserver les approvisionnements. L’agence a prévenu que “Alors que l’utilisation d’une dose unique au lieu de deux doses permettra à plus de personnes d’être protégées à court terme, cette stratégie a ses limites, et on ne sait pas combien de temps durera l’immunité.”

Le choléra est une infection intestinale causée par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés par la bactérie Vibrio cholerae. La période d’incubation peut durer entre deux heures et cinq jours. Alors que la plupart des gens ne présentent aucun symptôme ou seulement des symptômes légers, un peu moins de 20 % des personnes infectées souffrent de déshydratation sévère due à la perte de liquides, ce qui peut entraîner d’autres complications et potentiellement la mort.

Comparé à d’autres maladies, cependant, le choléra “est facile à traiter” mais seulement si les patients peuvent obtenir rapidement des liquides intraveineux ou des antibiotiques, selon l’OMS.

La maladie est aussi « prévisible et évitable » selon le gendarme de la santé. La fourniture d’un accès à l’eau potable et aux installations sanitaires, ainsi que la garantie de bonnes pratiques d’hygiène, peuvent contribuer à l’éliminer.

Jusqu’à 143 000 personnes meurent chaque année dans le monde de la maladie, selon l’OMS.