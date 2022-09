L’OMS tire la sonnette d’alarme sur la maladie dans les zones touchées par les inondations au Pakistan

ISLAMABAD (AP) – L’Organisation mondiale de la santé a sonné l’alarme samedi à propos d’une “deuxième catastrophe” à la suite des inondations meurtrières au Pakistan cet été, alors que les médecins et le personnel médical sur le terrain se précipitent pour lutter contre les épidémies de maladies d’origine hydrique et autres.

Les eaux de crue ont commencé à se retirer cette semaine dans les provinces les plus touchées, mais de nombreuses personnes déplacées – vivant désormais dans des tentes et des camps de fortune – sont de plus en plus menacées par les infections gastro-intestinales, la dengue et le paludisme, qui sont en augmentation. Les eaux sales et stagnantes sont devenues des lieux de reproduction pour les moustiques.

Les pluies de mousson sans précédent depuis la mi-juin, que de nombreux experts associent au changement climatique, et les inondations qui ont suivi ont tué 1 545 personnes à travers le Pakistan, inondé des millions d’acres de terres et touché 33 millions de personnes. Pas moins de 552 enfants ont également été tués dans les inondations.

“Je suis profondément préoccupé par le potentiel d’une deuxième catastrophe au Pakistan : une vague de maladies et de décès suite à cette catastrophe, liée au changement climatique, qui a gravement affecté les systèmes de santé vitaux, laissant des millions de personnes vulnérables”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. , a déclaré dans un communiqué.

“L’approvisionnement en eau est interrompu, obligeant les gens à boire de l’eau insalubre”, a-t-il déclaré. “Mais si nous agissons rapidement pour protéger la santé et fournir des services de santé essentiels, nous pouvons réduire considérablement l’impact de cette crise imminente.”

Le chef de l’OMS a également déclaré que près de 2 000 établissements de santé ont été entièrement ou partiellement endommagés au Pakistan et a exhorté les donateurs à continuer à répondre généreusement afin que davantage de vies puissent être sauvées.

Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif est parti samedi pour New York pour assister au premier rassemblement entièrement en personne des dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale des Nations Unies depuis la pandémie de coronavirus. Sharif lancera un appel pour plus d’aide de la part de la communauté internationale pour faire face à la catastrophe.

Avant son départ, Sharif a exhorté les philanthropes et les agences d’aide à donner de la nourriture pour bébé aux enfants, ainsi que des couvertures, des vêtements et d’autres produits alimentaires aux victimes des inondations, affirmant qu’ils attendaient désespérément de l’aide.

Les provinces du sud du Sind et du sud-ouest du Baloutchistan ont été les plus touchées – des centaines de milliers de personnes dans le Sind vivent maintenant dans des maisons de fortune et les autorités affirment qu’il faudra des mois pour drainer complètement l’eau de la province.

Dans tout le pays, les inondations ont endommagé 1,8 million de maisons, emporté des routes et détruit près de 400 ponts, selon l’Autorité nationale de gestion des catastrophes.

Imran Baluch, chef d’un hôpital de district géré par le gouvernement à Jafferabad, dans le district de Dera Allah Yar au Baloutchistan, a déclaré que sur 300 personnes testées quotidiennement, près de 70% sont positives pour le paludisme.

Après le paludisme, la fièvre typhoïde et les infections cutanées sont le plus souvent observées parmi les personnes déplacées, vivant pendant des semaines dans des conditions insalubres, a déclaré Baluch à l’Associated Press.

Le pédiatre Sultan Mustafa a déclaré avoir soigné quelque 600 patients dans une clinique de terrain créée par l’association caritative Dua Foundation dans la région de Jhuddo dans le Sindh, principalement des femmes et des enfants atteints d’infections gastro-intestinales, de gale, de paludisme ou de dengue.

Khalid Mushtaq, à la tête d’une équipe de médecins de la Fondation Alkhidmat et de l’Association médicale islamique du Pakistan, a déclaré qu’ils traitaient plus de 2 000 patients par jour et fournissaient également des kits contenant un mois de comprimés de purification de l’eau, de savons et d’autres articles.

Vendredi, le représentant de l’agence des Nations Unies pour l’enfance au Pakistan, Abdullah Fadil, a déclaré après avoir visité les zones inondées du Sindh qu’environ 16 millions d’enfants avaient été touchés par les inondations. Il a déclaré que l’UNICEF faisait tout son possible “pour soutenir les enfants et les familles touchés et les protéger des dangers persistants des maladies d’origine hydrique”.

Zarar Khan, L’Associated Press