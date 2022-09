L’OMS tire la sonnette d’alarme sur la maladie dans les zones touchées par les inondations au Pakistan

ISLAMABAD – L’Organisation mondiale de la santé a sonné l’alarme samedi à propos d’une “deuxième catastrophe” à la suite des inondations meurtrières au Pakistan cet été, alors que les médecins et le personnel médical sur le terrain se précipitent pour lutter contre les épidémies de maladies d’origine hydrique et autres.

Les eaux de crue ont commencé à se retirer cette semaine dans les provinces les plus touchées, mais de nombreuses personnes déplacées – vivant désormais dans des tentes et des camps de fortune – sont de plus en plus menacées par les infections gastro-intestinales, la dengue et le paludisme, qui sont en augmentation. Les eaux sales et stagnantes sont devenues des lieux de reproduction pour les moustiques.