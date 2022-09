L’OMS tire la sonnette d’alarme face à l’épidémie de choléra

Les décès sont en augmentation, le monde doit donc “agir maintenant” pour contenir la maladie, a déclaré le chien de garde

Des épidémies de choléra ont été signalées dans 26 pays cette année seulement, et le taux de mortalité moyen a considérablement augmenté, a déclaré vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

“Après des années de baisse des chiffres, nous assistons à une recrudescence très inquiétante des épidémies de choléra dans le monde au cours de l’année écoulée,» Philippe Barboza, chef d’équipe de l’OMS pour le choléra et les maladies diarrhéiques épidémiques, a déclaré lors d’un point de presse à Genève.

Soulignant que «les épidémies elles-mêmes sont plus importantes et plus meurtrières“, Barboza a révélé que le taux de mortalité moyen cette année était déjà trois fois plus élevé par rapport aux cinq années précédentes.

Il s’est dit préoccupé par les épidémies en Syrie, dans la Corne de l’Afrique et dans certaines parties de l’Asie, en particulier au Pakistan, qui lutte contre des inondations dévastatrices.

Barboza a expliqué que « événements climatiques extrêmes » comme les inondations, les cyclones ou les sécheresses, sont devenus une cause importante d’épidémies de choléra, avec la pauvreté et les conflits. En réduisant davantage l’accès à l’eau potable, les catastrophes naturelles créent « un environnement idéal pour que le choléra se développe », dit le fonctionnaire.

Lire la suite La catastrophe de Floride pourrait être « la plus meurtrière » – Biden

Il a également appelé les pays à “agir maintenant” pour éviter d’aggraver encore la situation. Comme les vaccins contre le choléra ne sont pas facilement disponibles, a déclaré Barboza, il est important “pour trouver des moyens d’engager davantage de fabricants.” L’élargissement de l’accès aux antibiotiques et à l’eau potable, ainsi qu’une meilleure surveillance sont également primordiaux pour prévenir et combattre les épidémies, a déclaré Barboza, notant que le choléra est un « évitable et traitable » maladie.

Ses remarques sont intervenues le lendemain du jour où le ministère syrien de la Santé a annoncé que le nombre de cas de choléra dans le pays déchiré par la guerre avait atteint 426 et que bon nombre des 33 décès confirmés étaient dus aux retards dans la recherche d’une aide médicale, a expliqué le ministère.