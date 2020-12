[The stream is slated to start at 11:00 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Des responsables de l’Organisation mondiale de la santé tiennent une conférence de presse lundi pour informer le public de l’épidémie de coronavirus qui a infecté plus de 67,1 millions de personnes dans le monde.

Les épidémies dans de nombreux pays de l’hémisphère Nord sont de plus en plus graves à mesure que le temps froid s’installe, envoyant les gens à l’intérieur où le virus peut se propager plus facilement. Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est également déclaré préoccupé par la « perception croissante que la pandémie est terminée ».

Tedros a déclaré que si les nouvelles positives concernant le développement de vaccins « nous donnent à tous un coup de pouce », le public doit continuer à adhérer aux directives de santé publique.

« Nous savons que cette année a été difficile et que les gens sont fatigués, mais dans les hôpitaux qui fonctionnent à pleine capacité ou dépassent leur capacité, c’est le plus difficile que cela puisse être », a-t-il déclaré vendredi. « La pandémie a encore un long chemin à parcourir et les décisions prises par les dirigeants et les citoyens dans les prochains jours détermineront à la fois l’évolution du virus à court terme et la fin de cette pandémie. »

