Des responsables de l’Organisation mondiale de la santé tiennent une conférence de presse vendredi pour informer le public de l’épidémie de coronavirus qui a infecté plus de 69,7 millions de personnes dans le monde alors que les gouvernements du monde entier commencent à déployer les premiers vaccins.

Le briefing intervient alors que les régulateurs américains disent que l’autorisation du vaccin Covid-19 de Pfizer est imminente. Jeudi soir, un panel de conseillers de la Food and Drug Administration a approuvé à une écrasante majorité l’autorisation d’urgence du vaccin de Pfizer pour une utilisation chez toutes les personnes âgées de plus de 15 ans. Le Royaume-Uni, le Canada et Bahreïn ont déjà approuvé le vaccin pour la plupart des adultes.

Cela ne pouvait pas arriver à un moment plus urgent. Plus d’Américains meurent maintenant de la maladie qu’à tout autre moment de la pandémie. Le pays a signalé plus de 224 400 nouveaux cas de virus jeudi et plus de 2700 personnes dans le pays sont décédées de Covid-19, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

La semaine dernière, le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est dit préoccupé par la « perception croissante que la pandémie est terminée ».

Tedros a déclaré que si les nouvelles positives concernant le développement de vaccins « nous donnent à tous un coup de pouce », le public doit continuer à adhérer aux directives de santé publique.

