L’OMS tente de négocier un nouvel accord sur la pandémie et qualifie la réponse COVID d ‘”échec catastrophique”

Les gouvernements pourraient devoir réserver des médicaments et des vaccins à l’Organisation mondiale de la santé pour les distribuer dans les pays les plus pauvres afin d’éviter une répétition de “l’échec catastrophique” pendant la pandémie de COVID-19, selon une première ébauche d’un accord mondial sur la pandémie.

L’une des propositions les plus concrètes du projet d’accord examiné par Reuters mercredi comprend une mesure visant à réserver 20% de tous les tests, vaccins ou traitements développés pour une utilisation dans les pays les plus pauvres.

Le projet semble également sur le point de poursuivre un argument de longue date en appelant à la levée des droits de propriété intellectuelle pendant les pandémies, ce qui, selon les défenseurs, permettrait un accès plus large aux médicaments et vaccins vitaux plus rapidement.

QUI CHERCHE À ÉLARGIR LE RÔLE DANS LA LUTTE CONTRE LA PROCHAINE URGENCE SANITAIRE MONDIALE, MAIS FAIT FACE À DES PROBLÈMES DE FINANCEMENT

L’industrie pharmaceutique s’y oppose.

Le projet conserve également des dispositions antérieures qui pourraient obliger les sociétés pharmaceutiques à divulguer les détails de tout contrat public pour des vaccins et des traitements lors de telles urgences sanitaires mondiales.

L’accord, communément appelé traité sur la pandémie, a été élaboré par les États membres de l’OMS et passera maintenant par un long processus de négociation avant d’être finalisé.

Les pourparlers sur le projet de traité débuteront le 27 février et devraient se poursuivre jusqu’en 2024. Les États membres ont convenu que le traité sera juridiquement contraignant pour ceux qui le signeront, mais on ne sait pas encore comment cela sera appliqué.

Le projet a été communiqué aux États membres et aux organisations non gouvernementales (ONG) mercredi. Il contient un certain nombre de mesures pour garantir que la réponse mondiale à la prochaine pandémie soit non seulement plus robuste, mais plus équitable.

“C’est une chance unique dans une génération d’opérer un changement de paradigme dans la protection et l’amélioration de la santé des peuples du monde”, a déclaré la porte-parole de l’OMS, Fadela Chaib, à propos de l’accord.

Le projet commence par dire qu’il est rédigé “en reconnaissance de l’échec catastrophique de la communauté internationale à faire preuve de solidarité et d’équité en réponse à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19)”.

Cependant, il y aura “de la chaleur et de l’opposition” dans les négociations à venir, en particulier autour des dispositions sur la propriété intellectuelle, a déclaré James Love, directeur de l’ONG Knowledge Ecology International.

“L'”accord” devrait s’appuyer sur les atouts du secteur privé en matière de R&D innovante, de mise à l’échelle rapide de la fabrication et de distribution, qui s’appuie sur un système de propriété intellectuelle robuste”, a déclaré Thomas Cueni, directeur général de la Fédération internationale des associations et fabricants de produits pharmaceutiques.

Le projet appelle également à un nouveau réseau mondial OMS de chaîne d’approvisionnement et de logistique en cas de pandémie pour assurer une distribution meilleure et plus équitable des contre-mesures, ainsi qu’un régime mondial d’indemnisation pour les blessures causées par les vaccins.

OMICRON SUBVARIANT XBB.1.5 PROBABLEMENT PLUS SUSCEPTIBLE D’INFECTER CEUX QUI SONT VACCINÉS, DISENT LES OFFICIELS

Il propose également le système OMS d’accès aux agents pathogènes et de partage des avantages, qui exhorte les pays à partager les agents pathogènes et les séquences génomiques “en quelques heures”.

Les diagnostics, les traitements et les vaccins développés à partir des données doivent être partagés équitablement, y compris une disposition selon laquelle l’OMS obtient 20% de toute production – 10% sous forme de don et le reste à des prix abordables – pour une utilisation dans les pays en développement, suggère le document.

Le plan vise à éviter que les pays partageant des données sur les épidémies n’aient pas accès aux contre-mesures développées à l’aide des données.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Les dispositions sur la transparence et l’équité sont impressionnantes”, a déclaré Love, “mais je pense que les négociateurs doivent travailler davantage sur la manière de créer des incitations pour les gouvernements et les autres à investir et à partager les technologies”.