L’OMS surveille de près 10 variants de Covid à mesure que le virus mute dans le monde

L’Organisation mondiale de la santé suit de près dix variantes de coronavirus « d’intérêt » ou « préoccupantes » à travers le monde, dont deux qui ont été détectées pour la première fois aux États-Unis et une variante à triple mutant qui fait des ravages en Inde, en tant que menaces potentielles pour la santé publique mondiale.

De nouvelles souches de Covid-19 apparaissent chaque jour alors que le virus continue de muter, mais seule une poignée figure sur la liste de surveillance officielle de l’OMS en tant que «variantes d’intérêt» ou la désignation plus sérieuse, «variante préoccupante», qui est généralement définie comme une souche mutée. c’est plus contagieux, mortel et plus résistant aux vaccins et traitements actuels.

L’organisation a classé trois souches comme variantes préoccupantes: la B.1.1.7 du Royaume-Uni et la souche la plus répandue actuellement en circulation aux États-Unis, la B.1.351 détectée en Afrique du Sud et la variante P.1 du Brésil.

Les sept autres variantes intéressantes incluent la variante B.1617, ou souche triple mutante, trouvée pour la première fois en Inde, mais le responsable technique de l’OMS pour Covid-19, Maria Van Kerkhove, affirme que d’autres études sont nécessaires pour comprendre complètement sa signification.

«Il existe en fait un certain nombre de variantes de virus qui sont détectées dans le monde, que nous devons toutes évaluer correctement», a-t-elle déclaré. Les scientifiques examinent dans quelle mesure chaque variante circule dans les zones locales, si les mutations modifient la gravité ou la transmission de la maladie et d’autres facteurs avant de les classer comme une nouvelle menace pour la santé publique. « Les informations arrivent rapidement et furieusement. Il y a chaque jour de nouvelles variantes qui sont identifiées et signalées, qui ne sont pas toutes importantes. »

D’autres variantes classées comme variantes d’intérêt comprennent B.1525, qui a été détecté pour la première fois au Royaume-Uni et au Nigéria, B.1427 / B.1429, détecté pour la première fois aux États-Unis, P.2, détecté pour la première fois au Brésil, P.3, premier détecté au Japon et aux Philippines, S477N, détecté pour la première fois aux États-Unis et B.1.616, détecté pour la première fois en France.

Van Kerkhove a déclaré que les classifications sont déterminées, au moins en partie, par séquençage des capacités qui varient d’un pays à l’autre; « c’est vraiment irrégulier jusqu’à présent. » Van Kerkhove a déclaré que l’agence se tournait également vers les épidémiologistes locaux comme une extension des «yeux et oreilles» de l’agence pour mieux comprendre la situation sur le terrain et identifier d’autres variantes potentiellement dangereuses.

«Il existe actuellement un certain nombre de pays dans toutes les régions du monde qui ont des tendances inquiétantes, des signes inquiétants d’augmentation du nombre de cas, des taux d’hospitalisation et des taux d’USI en augmentation dans les pays qui n’ont pas encore accès au vaccin, qui ont n’ont pas atteint les niveaux de couverture nécessaires pour avoir réellement cet impact sur les maladies graves et les décès et sur la transmission », a déclaré Kerkhove.

Kerkhove a également déclaré que toutes les variantes ne méritaient pas d’être signalées.

« Il est important que nous ayons les discussions appropriées pour déterminer celles qui sont importantes du point de vue de la santé publique, ce qui signifie que cela change notre capacité à utiliser des mesures sociales de santé publique ou l’une de nos contre-mesures médicales », a-t-elle déclaré. «Nous réunissons les bonnes personnes dans la salle pour discuter de la signification de ces mutations», a-t-elle déclaré. « Nous avons besoin que la communauté mondiale travaille ensemble, et ils le sont. »

Les Centers for Disease Control and Prevention également a une liste de quatre variantes d’intérêt et de cinq variantes préoccupantes qui est similaire à la liste de l’OMS, bien que le CDC se concentre principalement sur les variantes qui provoquent de nouvelles flambées aux États-Unis.