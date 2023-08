L’OMS suit une nouvelle lignée de virus : devons-nous à nouveau nous inquiéter de Covid ?

L’Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis suivent une nouvelle lignée hautement mutée du virus qui cause le COVID-19.

Six cas dans quatre pays ont été détectés depuis fin juillet. Les scientifiques gardent un œil sur la nouvelle lignée, nommée BA.2.86, car elle possède 36 mutations qui la distinguent de la variante XBB.1.5 actuellement dominante.

Jusqu’à présent, rien ne prouve que BA.2.86 se propage plus rapidement ou provoque des maladies plus graves que les versions précédentes. Le CDC a déclaré que ses conseils pour se protéger du COVID restent les mêmes.

Quoi de neuf sur le COVID ?

Les infections à COVID et les hospitalisations ont augmenté aux États-Unis, en Europe et en Asie, avec plus de cas ces derniers mois attribués à la sous-variante EG.5 « Eris », un descendant de la lignée Omicron qui a émergé à l’origine en novembre 2021.

Au cours des derniers jours, les autorités de santé publique ont documenté un cas chacun de BA.2.86 aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Israël, et trois cas au Danemark.

Que disent les scientifiques à propos de BA.2.86 ?

Le BA.2.86 provient d’une « branche antérieure » du coronavirus, il diffère donc de la variante ciblée par les vaccins actuels, a expliqué le Dr S. Wesley Long, directeur médical de la microbiologie diagnostique au Houston Methodist Hospital.

Il a déclaré qu’il reste à voir si BA.2.86 sera capable de surpasser d’autres souches du virus ou aura un avantage à échapper aux réponses immunitaires d’une infection ou d’une vaccination antérieure.

Mais de nombreux pays ont considérablement réduit les tests de dépistage des patients et leurs efforts pour analyser les génomes des virus à l’origine de nouveaux cas de COVID. Dans cette situation, la trajectoire de BA.2.86 « ne semble pas bonne en ce moment », compte tenu de la vitesse à laquelle de nouveaux cas sont identifiés, a déclaré le Dr Eric Topol, expert en génomique et directeur du Scripps Research Translational Institute à La Jolla, Californie.

Ses nombreuses mutations rendent BA.2.86 « radicalement différent dans sa structure » par rapport aux variantes précédentes, a déclaré Topol.

La principale question, a-t-il ajouté, est de savoir si BA.2.86 se révélera hautement transmissible.

Les nouvelles variantes rendent-elles les gens plus malades ?

Les visites aux urgences américaines et les hospitalisations pour COVID restent faibles, mais augmentent depuis début juillet, selon les données du site Web du CDC. Jusqu’à présent, cependant, les médecins ont signalé que les patients vus ces dernières semaines, alors que la variante Eris se propage, ne sont pas aussi malades que ceux qu’ils ont traités lors des vagues précédentes de la pandémie.

Une propagation plus large de BA.2.86 causerait probablement plus de maladies et de décès dans les populations vulnérables, a déclaré Topol.

Il est trop tôt pour savoir si BA.2.86 causera une maladie plus grave.

« Sur la base des preuves disponibles, nous ne savons pas encore quels risques, le cas échéant, (BA.2.86) peuvent poser pour la santé publique au-delà de ce qui a été observé avec d’autres lignées actuellement en circulation », a déclaré un porte-parole du CDC.

Les vaccins protégeront-ils contre de nouvelles variantes ?

En raison du déclin de la pandémie, cela fait peut-être un an ou plus que de nombreuses personnes ont déjà été infectées ou vaccinées contre le COVID.

« Le vaccin va toujours vous fournir une excellente défense contre la maladie et la mort », a déclaré Long.

Les injections de rappel COVID mises à jour en cours de développement ont été conçues pour cibler la sous-variante XBB.1.5 d’Omicron.

Moderna a déclaré que les données des essais préliminaires suggèrent que sa dernière version du vaccin est prometteuse contre Eris et une variante connexe appelée Fornax, qui a commencé à circuler aux États-Unis.

Pfizer Inc a déclaré que son vaccin COVID-19 mis à jour a montré une activité neutralisante contre la sous-variante Eris dans une étude menée sur des souris.

