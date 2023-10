L’OMS soutient un nouveau vaccin contre le paludisme, moins cher et plus disponible, mais ne remplacera pas d’autres mesures

L’Organisation mondiale de la santé a autorisé lundi un deuxième vaccin contre le paludisme, dans une décision qui pourrait offrir aux pays une option moins chère et plus facilement disponible que la première injection mondiale contre la maladie parasitaire.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’agence de santé des Nations Unies approuvait le nouveau vaccin contre le paludisme et recommandait son utilisation chez les enfants à risque de contracter la maladie, sur la base des conseils de deux groupes d’experts : le Groupe consultatif stratégique d’experts sur la vaccination et la politique antipaludique. Groupe de conseil.

« En tant que chercheur sur le paludisme, je rêvais du jour où nous disposerions d’un vaccin sûr et efficace contre le paludisme », a déclaré Ghebreyesus. « Maintenant, nous en avons deux. »

L’Université d’Oxford a développé le nouveau vaccin à trois doses avec l’aide du Serum Institute of India, qui le fabriquera en masse.

ÉCOUTER | Premier pays à approuver un nouveau vaccin contre le paludisme : Le courant19h28Un vaccin pourrait changer la donne dans la lutte contre le paludisme Le Ghana est le premier pays au monde à approuver le R21/Matrix-M de l’Université d’Oxford, ce qui pourrait changer la donne dans la lutte contre le paludisme. Matt Galloway s’entretient avec Adrian Hill, qui a dirigé la conception et le développement clinique du vaccin ; et le Dr Fred Aboagye-Antwi, entomologiste médical et parasitologue qui travaille avec l’ONG Target Malaria.

Les recherches suggèrent que le vaccin, appelé R21/Matrix-M, est efficace à plus de 75 % et que la protection est maintenue pendant au moins un an supplémentaire avec un rappel. Tedros a déclaré que le vaccin coûterait entre 2 et 4 dollars américains et pourrait être disponible dans certains pays l’année prochaine si les bailleurs de fonds acceptent de l’acheter.

Plus tôt cette année, les autorités réglementaires du Ghana et du Burkina Faso ont approuvé le vaccin.

Conte de 2 vaccins

« C’est un outil supplémentaire dont nous disposons désormais, mais il ne remplacera pas les moustiquaires et la pulvérisation d’insecticides », a déclaré John Johnson de Médecins sans frontières. « Ce n’est pas le vaccin qui va arrêter le paludisme. »

Johnson ne faisait pas partie du groupe d’experts de l’OMS qui a donné le feu vert au vaccin R21/Matrix-M.

En 2021, l’OMS a approuvé le premier vaccin contre le paludisme dans ce qu’elle a décrit comme un effort « historique » visant à mettre fin aux ravages causés par la maladie transmise par les moustiques dans les pays africains, qui abritent la plupart des 200 millions de cas et 400 000 décès estimés dans le monde.

Mais ce vaccin, connu sous le nom de Mosquirix et fabriqué par GSK, n’est efficace qu’à environ 30 %, nécessite quatre doses et la protection s’estompe en quelques mois. Cependant, les experts de l’OMS ont déclaré que les données disponibles à ce jour sur les vaccins Mosquirix et R21 ne montrent pas lequel est le plus efficace.

La Fondation Bill & Melinda Gates, l’un des plus grands bailleurs de fonds du vaccin GSK, a renoncé l’année dernière à soutenir financièrement le déploiement de Mosquirix, affirmant qu’il était moins efficace que ce que les responsables le souhaiteraient et que le financement serait mieux utilisé ailleurs. La demande pour ce vaccin « dépasse de loin l’offre », selon Ghebreyesus, qui affirme que le deuxième vaccin contribuera à combler le manque.

« La grande différence entre ces deux vaccins réside dans l’accès », a déclaré M. Johnson, soulignant que seule une douzaine de pays devraient recevoir des quantités limitées du vaccin GSK au cours des prochaines années.

GSK a déclaré qu’elle ne pouvait produire qu’environ 15 millions de doses par an. Le Serum Institute of India a déclaré qu’il pourrait produire jusqu’à 200 millions de doses du vaccin R21 par an.

Ce n’est pas la « fin de l’histoire du paludisme »

Alister Craig, professeur émérite à la Liverpool School of Tropical Medicine, a déclaré qu’il recommanderait plutôt aux pays essayant de faire passer le vaccin Mosquirix au vaccin R21.

Si le nouveau vaccin est largement déployé à travers l’Afrique, il pourrait réduire considérablement le nombre de maladies graves et de décès causés par le paludisme dans quelques années, a déclaré Craig.

Aucun des deux vaccins contre le paludisme n’arrête la transmission, donc les campagnes de vaccination à elles seules ne suffiront pas à arrêter les épidémies. Les efforts visant à enrayer la maladie sont également compliqués par l’augmentation des rapports faisant état de résistance aux principaux médicaments utilisés pour traiter le paludisme et par la propagation d’espèces de moustiques envahissantes.

« Il serait stupide de penser que ce vaccin va marquer la fin de l’histoire du paludisme », a déclaré Craig.

Il s’agit néanmoins d’un outil qui « contribuera à renforcer les efforts de prévention et de contrôle du paludisme », selon le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. Les perturbations des services de santé liés au paludisme entre 2019 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19 ont entraîné 63 000 décès supplémentaires, selon l’organisation.

« L’OMS examine actuellement le vaccin en vue de sa préqualification, ce qui constitue le sceau d’approbation de l’OMS, et permettra à GAVI (une alliance mondiale pour les vaccins) et à l’UNICEF d’acheter le vaccin auprès des fabricants », a déclaré Ghebreyesus.

Le vaccin contre la dengue est approuvé

Dans une décision distincte, le groupe d’experts de l’OMS a également autorisé le vaccin contre la dengue fabriqué par Takeda, une société pharmaceutique japonaise, qui avait déjà été approuvé par l’organisme de réglementation pharmaceutique de l’Union européenne.

Il n’existe pas de traitement spécifique contre la dengue, courante dans les pays tropicaux d’Amérique latine et d’Asie. Bien que la plupart des infections soient bénignes, les cas graves de maladie transmise par les moustiques peuvent entraîner des hémorragies internes, des lésions organiques et la mort.

Près de 1 000 personnes ont été tuées par la dengue cette année lors d’une épidémie en cours au Bangladesh, la pire épidémie de cette maladie dans le pays.

Des études antérieures ont montré que le vaccin de Takeda était efficace à environ 84 pour cent pour empêcher les personnes d’être hospitalisées pour la dengue et à environ 61 pour cent pour arrêter les symptômes quatre ans après avoir été vacciné.

Les groupes d’experts de l’OMS ont conseillé d’utiliser le vaccin Takeda contre la dengue chez les enfants âgés de 6 à 16 ans dans les pays où la prévalence de la maladie est élevée.