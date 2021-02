Les scientifiques de l’OMS qui recherchent les origines de Covid en Chine ont convenu avec Pékin qu’il n’y avait pas eu de transmission du virus avant décembre 2019.

Peter Embarek, chef de l’équipe de recherche, a déclaré mardi que les études sur les données d’infection et de mortalité, les échantillons de sang et d’autres dossiers hospitaliers n’avaient permis de découvrir aucune preuve de transmission significative avant décembre « à Wuhan ou ailleurs ».

La découverte est en contradiction avec les données d’autres pays qui suggèrent que le virus circulait des mois plus tôt que prévu, ce qui suggère que la Chine a couvert la propagation précoce avant d’informer le monde.

Il est probable que Pékin utilisera désormais cette découverte pour essayer de pointer du doigt la responsabilité de Covid à l’étranger, comme l’ont fait les diplomates auparavant, malgré le consensus parmi les experts selon lequel la Chine était la source de la maladie.

Le Dr Embarek s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue à Wuhan pour rendre compte des conclusions d’une mission d’enquête d’un mois dont beaucoup craignaient qu’elle ne soit entravée par la Chine, avec des informations potentiellement embarrassantes ou incriminantes dissimulées.

Ouvrant la conférence de presse, le Dr Liang Winnian, chef de l’équipe de recherche chinoise de Wuhan, a déclaré que si les transmissions d’animaux à humains via des chauves-souris restent l’origine la plus probable de Covid, l’hôte d’origine « n’a pas été identifié ».

Il a ajouté que des études ont montré que le virus « peut être transporté sur de longues distances sur des produits de la chaîne du froid », semblant pousser vers une éventuelle importation du virus – une théorie qui a abondé en Chine ces derniers mois.

Il a également déclaré qu’il n’y avait « aucune indication » que la maladie était en circulation à Wuhan avant décembre 2019, lorsque les premiers cas officiels ont été enregistrés.

L’expert étranger de l’OMS Ben Embarak, qui était basé au bureau de l’OMS à Pékin pendant deux ans à partir de 2009, a soutenu cette affirmation en affirmant qu’il n’y avait aucune preuve de « grandes épidémies à Wuhan » auparavant.

La mission est diplomatiquement noueuse, qui a été suivie avant de commencer par les craintes d’un blanchiment, les États-Unis exigeant une enquête « robuste » et la Chine ripostant avec un avertissement de ne pas « politiser » l’enquête.

Au cours de la visite étroitement surveillée, les journalistes ont été largement tenus à l’écart des experts, mais des extraits de leurs conclusions se sont glissés sur Twitter et des entretiens.

Les experts ont passé un mois en Chine, deux semaines en quarantaine et encore une fois sur le terrain.

Mais, déjà plus d’un an après l’apparition du virus, certains d’entre eux étaient d’une pertinence douteuse par rapport à leur objectif déclaré de trouver la source du virus, y compris une visite à une exposition de propagande célébrant le rétablissement de la Chine après la pandémie.

Le groupe n’a passé qu’une heure sur le marché des fruits de mer où bon nombre des premiers groupes d’infections signalés sont apparus il y a plus d’un an.

Ils semblaient également passer plusieurs jours à l’intérieur de leur hôtel, recevant la visite de divers responsables chinois sans sortir dans la ville.

Mais des recherches plus approfondies ont été menées à l’institut de virologie de Wuhan où ils ont passé près de quatre heures et ont déclaré y avoir rencontré des scientifiques chinois, dont Shi Zhengli, l’un des principaux experts chinois sur les coronavirus des chauves-souris et directeur adjoint du laboratoire de Wuhan.

L’ancien président américain Donald Trump a répété une théorie controversée selon laquelle une fuite de laboratoire pourrait avoir été à l’origine de la pandémie.

Les scientifiques du laboratoire mènent des recherches sur certaines des maladies les plus dangereuses au monde, y compris des souches de coronavirus de chauve-souris similaires à Covid-19.

Pékin cherche désespérément à dissiper les critiques sur sa gestion des premiers stades chaotiques de l’épidémie.

Il a recentré son attention au pays – et à l’étranger – sur sa gestion et son rétablissement après l’épidémie.