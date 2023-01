L’OMS s’inquiète de la recrudescence du COVID en Chine malgré le manque d’informations

Commentez cette histoire Commentaire

GENÈVE – Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi que l’agence était “préoccupée par le risque pour la vie en Chine” au milieu de la propagation explosive du coronavirus à travers le pays et du manque de données sur les épidémies de la part du gouvernement chinois. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’agence avait récemment rencontré des responsables chinois pour souligner l’importance de partager plus de détails sur les problèmes de COVID-19, y compris les taux d’hospitalisation et les séquences génétiques, alors même que la pandémie continue de reculer dans le monde depuis son début fin 2019.

“Les données restent essentielles pour que l’OMS procède à des évaluations régulières, rapides et solides des risques de la situation mondiale”, a déclaré Tedros lors d’un point de presse.

Tedros a déclaré qu’il comprenait pourquoi de nombreux pays ont récemment pris des mesures contre les voyageurs en provenance de Chine, affirmant qu'”il est compréhensible que certains pays prennent des mesures pour empêcher leurs citoyens” étant donné le manque d’informations sur le COVID-19.

Le chef des urgences de l’OMS, le Dr Michael Ryan, a déclaré que les protocoles de test mis en œuvre par certains pays n’étaient pas une restriction contre les voyages.

“Ce n’est pas une mesure excessive basée sur l’évaluation des risques de chaque pays”, a déclaré Ryan.

Il a noté qu’au cours des trois dernières années, la Chine a appliqué certaines des règles les plus strictes au monde concernant le COVID-19. “La réalité pour la Chine est que de nombreux pays (estiment maintenant) qu’ils ne disposent pas de suffisamment d’informations pour fonder leur évaluation des risques”, a-t-il déclaré.

Plus tôt cette semaine, les responsables chinois ont vivement critiqué les exigences de test du COVID-19 imposées aux visiteurs en provenance de Chine et ont menacé de prendre des contre-mesures contre les pays impliqués, dont les États-Unis et plusieurs pays européens.

“Nous pensons que les restrictions d’entrée adoptées par certains pays visant la Chine manquent de fondement scientifique, et certaines pratiques excessives sont encore plus inacceptables”, a déclaré mardi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning lors d’un point de presse.

Ryan de l’OMS a ajouté qu’il y avait des inquiétudes persistantes quant à la façon dont les autorités chinoises enregistrent les décès par coronavirus, affirmant que leur définition, qui ne compte que les décès par COVID-19 s’il existe un dossier d’insuffisance respiratoire, est trop étroite.

Tout au long du mois de décembre, la Chine n’a enregistré que 13 décès officiels liés au COVID-19, malgré plusieurs milliers de cas chaque jour et des rapports sur des hôpitaux débordés, des cliniques de fièvre et des crématoriums.

Un groupe d’experts de l’OMS a déclaré mercredi qu’aucune nouvelle variante inquiétante du COVID n’avait été identifiée en Chine sur la base des informations partagées par les autorités, y compris les séquences génétiques déposées dans une base de données publique. L’OMS a déclaré que les scientifiques chinois avaient désormais partagé plus de 770 séquences, les sous-variantes omicron BA.5 et ses descendants représentant plus de 97% de toutes les infections locales. Globalement, les variants BA.5 représentent environ 68 % de toutes les séquences.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la flambée de COVID-19 en Chine affecte l’épidémie en Europe, étant donné les taux élevés de vaccination à travers le continent. Il a également noté que les variantes se propageant en Chine étaient déjà présentes en Europe, suggérant que tout débordement en provenance de Chine aurait un impact négligeable.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur le COVID-19, a déclaré que l’agence évaluait actuellement l’importance de la variante connue sous le nom de XBB.1.5, qui a récemment représenté une proportion croissante de cas aux États-Unis.

“Notre préoccupation est de savoir à quel point il est transmissible”, a déclaré Van Kerkhove. “Plus ce virus circule, plus il aura de chances de changer”, a-t-elle déclaré, ajoutant que de nouvelles vagues de transmission ne doivent pas nécessairement se traduire par plus de décès, avec la large disponibilité de la vaccination et des médicaments.

Van Kerkhove a déclaré qu’il n’y avait pas encore de données pour prouver que XBB.1.5 provoque une maladie plus grave, mais que l’OMS travaille sur une nouvelle évaluation des risques de la variante qu’elle prévoit de publier prochainement.