L’OMS signale une baisse de 90% des décès dus au COVID-19 dans le monde depuis février

GENÈVE – Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi qu’une baisse de près de 90% des décès récents de COVID-19 dans le monde par rapport à il y a neuf mois fournit “un motif d’optimisme”, mais a tout de même appelé à la vigilance contre la pandémie alors que des variantes continuent d’apparaître. Le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que la semaine dernière, un peu plus de 9 400 décès liés au coronavirus avaient été signalés à l’OMS. En février de cette année, a-t-il déclaré, les décès hebdomadaires avaient dépassé les 75 000 dans le monde.

“Nous avons parcouru un long chemin, et c’est certainement une raison d’être optimiste. Mais nous continuons d’appeler tous les gouvernements, communautés et individus à rester vigilants », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l’OMS à Genève.

“Près de 10 000 décès par semaine, c’est 10 000 de trop pour une maladie qui peut être prévenue et traitée.”

Le chef de l’OMS a déclaré que les taux de test et de séquençage restent faibles à l’échelle mondiale, que les écarts de vaccination entre les pays riches et les pays pauvres sont encore importants et que de nouvelles variantes continuent de proliférer.

L’agence de santé des Nations Unies a déclaré que le nombre de cas de COVID-19 nouvellement enregistrés dans le monde s’élevait à plus de 2,1 millions pour la semaine se terminant dimanche, en baisse de 15% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de décès hebdomadaires a chuté de 10% par rapport à une semaine plus tôt.

Au total, l’OMS a signalé 629 millions de cas et 6,5 millions de décès liés à la pandémie.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur le COVID-19, a cité une “sous-estimation substantielle” de la véritable circulation du virus parce que la surveillance et les tests ont diminué avec une baisse du nombre de cas. Elle a déclaré que l’épidémie de coronavirus est “toujours une pandémie, et elle circule toujours de manière assez effrénée dans le monde” – et l’accent était désormais mis sur les hospitalisations et les décès.

Le plus grand nombre de nouveaux cas signalés au cours de la semaine est survenu au Japon, avec plus de 401 000, soit une augmentation de 42 % par rapport à la semaine précédente. Viennent ensuite la Corée, les États-Unis, l’Allemagne et la Chine, qui ont recensé plus de 219 000 nouveaux cas au cours de la semaine, soit une baisse de 15 % par rapport à la semaine précédente.

La Chine a tout de même enregistré 539 décès liés au COVID-19 au cours de la semaine, soit une augmentation de 10 % par rapport à la semaine précédente.