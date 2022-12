L’OMS se réjouit de voir la Chine assouplir les politiques strictes de zéro COVID

Ryan a déclaré que l’utilisation de vaccins à ARN messager importés, comme ceux fabriqués par BioNTech-Pfizer et Moderna, serait une “option solide” pour que la Chine augmente sa couverture vaccinale. Les vaccins chinois se sont révélés moins efficaces et les scientifiques affirment que toute protection qu’ils offraient est susceptible de s’estomper avec l’émergence de l’omicron.

En comparaison, 93% des Américains de 65 ans et plus ont reçu un cycle complet de vaccin et 2% supplémentaires ont au moins une dose, selon les Centers for Disease Control and Prevention.