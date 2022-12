L’OMS s’associe à une entreprise de technologie de Vancouver pour aider les médecins à prescrire les bons antibiotiques

L’Organisation mondiale de la santé a choisi une entreprise de santé technologique de Vancouver pour distribuer ses dernières directives sur l’utilisation des antibiotiques.

C’est la première fois que l’OMS crée un guide pour les prestataires de soins de santé prescrivant des antibiotiques.

L’OMS affirme que la résistance aux antimicrobiens est une menace pour la santé mondiale et contribue à des millions de décès dans le monde chaque année et l’attribue en partie à “l’utilisation inappropriée et la surutilisation” des antibiotiques.

Le nouveau manuel, appelé AWaRe Antibiotic Book, vise à aider les médecins à prescrire les bons médicaments dans les bonnes quantités pour plus de 30 des infections cliniques les plus courantes chez les enfants et les adultes.

Manuel Aware disponible sur l’application

Firstline, basée à Vancouver, a été choisie comme société pour distribuer le manuel à l’échelle mondiale via son site Web et son application gratuite.

Selon Jason Buck, directeur de la stratégie, le guide sera un outil facile à utiliser pour les prescripteurs lorsqu’ils détermineront quel antibiotique prescrire à leurs patients.

“Il s’agit normalement de suivre un arbre de décision ou une voie d’orientation pour traiter un enfant de 12 ans atteint de méningite aux urgences, par exemple”, a-t-il expliqué.

L’OMS s’est associée à Firstline, une entreprise de technologie de la santé basée à Vancouver, pour fournir un guide sur les prescriptions d’antibiotiques dans le monde. (Première ligne)

Selon Buck et l’OMS, le guide sera particulièrement utile dans les endroits du monde où l’OMS est la seule source fiable de conseils en matière de santé.

“Il sera utilisé par des personnes qui n’ont pas accès aux experts de Fraser Health ou de Vancouver Island Health ou de Interior, etc.”, a déclaré Buck. “Dans d’autres pays, il n’y a tout simplement pas de diffusion efficace des connaissances cliniques, de sorte que les médecins agissent par habitude ou hors de leurs conseils ou même sans conseils.”

Des chercheurs canadiens ont produit une base de données sur les antibiotiques

La recherche qui a mené à la création du manuel Aware est également une contribution canadienne.

La base de données et la classification des antibiotiques ont été créées par une équipe de scientifiques de l’Université McMaster, dirigée par Mark Loeb, professeur et médecin spécialiste des maladies infectieuses.

Loeb dit qu’ils déterminent quels médicaments sont les meilleurs pour traiter certaines conditions – également appelées efficacité – en examinant les résultats d’essais contrôlés randomisés.

“Il y avait des essais qui comparaient un antibiotique à un autre antibiotique, et nous avons donc pris une décision basée sur l’appel des preuves pour tous ces syndromes”, a-t-il déclaré.

Loeb précise que ces travaux ont également conduit à la création d’une catégorie d’antibiotiques classés comme antibiotiques de “réserve”.

Selon la définition de l’application Firstline, les antibiotiques de réserve ne doivent être utilisés qu’en “dernier recours” pour traiter les infections potentiellement mortelles dues à des bactéries résistantes aux médicaments.

“Ils pourraient être plus susceptibles de conduire à une sorte de résistance. Ceux que vous voulez surveiller”, a expliqué Loeb.

“Là où vous avez le genre d’antibiotiques de créateur que, vous savez, vous ne voulez pas que les gens utilisent tous les jours. Vous voulez qu’ils soient très sélectifs, très spécifiques car si vous en abusez, une résistance peut se développer avec ceux-ci.”

L’application Firstline indique que l’utilisation d’antibiotiques de réserve doit être étroitement surveillée.