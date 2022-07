L’OMS s’apprête à déployer le premier vaccin contre le paludisme en Afrique

Commentez cette histoire Commentaire

BLANTYRE, Malawi — Alors que l’Organisation mondiale de la santé annonce la prochaine étape de son déploiement du premier vaccin antipaludique autorisé au monde dans trois pays africains, les inquiétudes quant à sa valeur proviennent d’une source improbable : la Fondation Bill et Melinda Gates, sans doute la plus importante du vaccin bailleur de fonds. L’OMS a approuvé le vaccin l’automne dernier comme un ” historique » percée dans la lutte contre le paludisme, mais la Fondation Gates a déclaré à l’Associated Press cette semaine qu’elle ne soutiendrait plus financièrement le tir.

Certains scientifiques se disent mystifiés par cette décision, avertissant qu’elle pourrait laisser des millions d’enfants africains à risque de mourir du paludisme et saper les efforts futurs pour résoudre des problèmes insolubles de santé publique.

Le vaccin, vendu par GlaxoSmithKline sous le nom de Mosquirix, est efficace à environ 30 % et nécessite quatre doses.

Le vaccin contre le paludisme a “une efficacité bien inférieure à ce que nous souhaiterions”, a déclaré à l’AP Philip Welkhoff, directeur des programmes de lutte contre le paludisme de la Fondation Gates. Expliquant sa décision de mettre fin au soutien après avoir dépensé plus de 200 millions de dollars et plusieurs décennies pour mettre le vaccin sur le marché, il a déclaré que le vaccin était relativement coûteux et difficile à livrer sur le plan logistique.

« Si nous essayons de sauver autant de vies avec notre financement existant, ce rapport coût-efficacité compte », a-t-il déclaré.

La décision de la Fondation Gates de ne plus soutenir le déploiement du vaccin en Afrique a été prise il y a des années après des délibérations détaillées, notamment sur la question de savoir si l’argent de la fondation serait mieux dépensé pour d’autres vaccins contre le paludisme, traitements ou capacité de production, a déclaré Welkhoff. Certaines des ressources qui auraient pu servir à acheminer le vaccin vers les pays ont été réorientées pour acheter de nouvelles moustiquaires insecticides, par exemple.

“Ce n’est pas le meilleur vaccin au monde, mais il existe des façons de l’utiliser qui pourraient avoir un impact important”, a déclaré Alister Craig, doyen des sciences biologiques à la Liverpool School of Tropical Medicine. Le monde a du mal à contenir le pic de paludisme observé depuis que la pandémie de coronavirus a perturbé les efforts pour arrêter la maladie parasitaire, qui a tué plus de 620 000 personnes en 2020 et causé 241 millions de cas, principalement chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique, a déclaré Craig.

“Ce n’est pas comme si nous avions beaucoup d’autres alternatives”, a déclaré Craig. “Il pourrait y avoir un autre vaccin approuvé dans environ cinq ans, mais cela fait beaucoup de vies perdues si nous attendons jusque-là”, a-t-il déclaré, faisant référence à un vaccin en cours de développement par l’Université d’Oxford. BioNTech, créateur du vaccin Pfizer COVID-19, prévoit d’appliquer la technologie de l’ARN messager qu’il a utilisée pour le coronavirus au paludisme, mais ce projet en est à ses balbutiements.

Un autre gros obstacle est la disponibilité; GSK affirme ne pouvoir produire qu’environ 15 millions de doses par an jusqu’en 2028. L’OMS estime que pour protéger les 25 millions d’enfants nés en Afrique chaque année, au moins 100 millions de doses par an pourraient être nécessaires. Bien qu’il soit prévu de transférer la technologie à un fabricant de médicaments indien, il faudra des années avant que des doses ne soient produites.

“Tout l’argent du monde” n’atténuerait pas les contraintes d’approvisionnement à court terme du vaccin, a déclaré Welkhoff, de la Fondation Gates. Il a noté que la Fondation Gates continue de soutenir l’alliance des vaccins Gavi, qui investit près de 156 millions de dollars pour rendre le vaccin initialement disponible dans trois pays africains : le Ghana, le Kenya et le Malawi.

“Nous soutenons le déploiement via le financement de Gavi, mais nous avons décidé de ne pas consacrer de financement direct supplémentaire pour étendre l’approvisionnement en vaccins”, a déclaré Welkhoff.

Le retrait du soutien financier de la Fondation Gates pour le vaccin contre le paludisme pourrait en perturber d’autres, a déclaré le Dr David Schellenberg de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

“Il y a un risque que cela décourage d’autres personnes qui envisagent de financer le vaccin contre le paludisme ou même dissuade les personnes travaillant sur d’autres vaccins”, a-t-il déclaré. Il a déclaré que la combinaison de l’utilisation du vaccin avec d’autres mesures, comme la distribution de médicaments pendant la haute saison du paludisme, pourrait réduire considérablement les cas et les décès.

“Nous voyons encore des gens arriver avec quatre ou cinq épisodes de paludisme par an”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas de solution miracle, mais nous pourrions mieux utiliser les outils dont nous disposons.”

Un déploiement imparfait du vaccin sauverait encore des vies, a déclaré le Dr Dyann Wirth, expert en maladies infectieuses à l’Université de Harvard.

“Nous aimerions avoir 100 millions de doses, mais ce genre d’argent n’existe pas pour le paludisme”, a-t-elle déclaré. “Les 15 millions de doses que nous avons représentent toujours 15 millions d’opportunités de protéger les enfants que nous n’avions pas auparavant.” La Fondation Gates a fait sa part pour mettre le vaccin sur le marché et il appartient maintenant aux pays, aux donateurs et aux autres organisations de santé de s’assurer qu’il est utilisé, a-t-elle déclaré.

Le vaccin, même avec ses imperfections, est très attendu au Malawi.

Nolia Zidana, 32 ans, a déclaré qu’elle tenait à faire vacciner ses deux jeunes fils après avoir vu le paludisme les rendre malades à plusieurs reprises – et y avoir survécu elle-même.

“En grandissant avec mes parents et mes frères et sœurs, nous avons été malades du paludisme tout le temps”, a déclaré Zidana, qui vit dans le district central de Ntcheu au Malawi. “Mon fils aîné a eu le paludisme d’innombrables fois au cours des quatre années qu’il a vécues. Alors qu’il n’avait que 7 mois, deux fois mon plus jeune fils a déjà contracté le paludisme », a-t-elle déclaré.

Elle a dit que bien qu’ils dorment sous des moustiquaires, ils se font parfois piquer avant d’aller se coucher alors qu’ils préparent les repas pour le souper dans l’obscurité de la soirée.

“Nous entendons d’autres personnes utiliser des répulsifs contre les moustiques ou brûler des bobines d’encens anti-moustiques, ce que nous ne pouvons pas nous permettre car nous ne sommes que des paysans qui vivent au jour le jour”, a-t-elle déclaré.

Le Dr Michael Kayange, du ministère de la Santé du Malawi, a exhorté tout le monde dans le pays à prendre toutes les mesures possibles pour lutter contre le paludisme. La vaccination elle-même est insuffisante pour arrêter la maladie et les gens devraient adopter plusieurs stratégies, a-t-il déclaré.

“Même en dormant sous une moustiquaire, vous avez joué votre rôle dans la réduction du fardeau du paludisme dans le pays”, a-t-il déclaré.