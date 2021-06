L’OMS renomme les variantes de COVID avec des noms de lettres grecques pour éviter la stigmatisation

L’Organisation mondiale de la santé a créé un nouveau système pour nommer les variantes de COVID-19, s’éloignant des noms de lieux qui peuvent être difficiles à prononcer, difficiles à retenir et stigmatisants pour un pays.

Le nouveau système, qui a été annoncé lundi, est basé sur les lettres de l’alphabet grec. La variante du Royaume-Uni, appelée par les scientifiques B.1.1.7, sera désormais Alpha. B.1.351, la variante sud-africaine sera Beta, et la variante B.1.617.2 découverte en Inde sera désormais connue sous le nom de Delta.

Lorsque les 24 lettres de l’alphabet grec seront épuisées, l’OMS annoncera une autre série.

« C’est la bonne chose à faire », a déclaré le Dr Monica Gandhi, experte en maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco.

Cela peut également rendre les pays plus ouverts à signaler de nouvelles variantes s’ils n’ont pas peur d’être associés à jamais avec elles dans l’esprit du public.

Dans un communiqué. L’OMS a déclaré que même si les noms scientifiques présentent des avantages, ils peuvent être difficiles à prononcer et sont sujets à des erreurs de déclaration.

« En conséquence, les gens ont souvent recours à des variantes d’appel par les endroits où elles sont détectées, ce qui est stigmatisant et discriminatoire », a déclaré l’OMS.

C’est aussi souvent faux. L’endroit où une maladie ou un virus est découvert pour la première fois n’est généralement pas l’endroit où il est réellement apparu pour la première fois.

Par exemple, certains chercheurs pensent que la grippe espagnole de 1918 est apparue pour la première fois dans le comté de Haskell, au Kansas, ou peut-être en France.

Dans le cas des variantes du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, où ils sont identifiés pour la première fois dépend davantage de la qualité du système de surveillance génomique dans la zone où le virus est présent, pas là où la mutation est apparue , dit Gandhi.

Le nouveau système de nommage a été créé en collaboration avec des experts et des chercheurs qui surveillent et évaluent l’évolution du virus SARS-CoV-2.

Les systèmes de nomenclature scientifique établis pour le suivi de la mutation du SRAS-CoV-2 resteront utilisés dans la communauté scientifique, a déclaré l’OMS.

Cela comprend le système Pango, du groupe Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak, GISAID, l’Initiative mondiale pour le partage de toutes les données sur la grippe et NextStrain, une collaboration entre des chercheurs de Seattle et de Bâle, en Suisse.

Les nouveaux noms de l’OMS sont censés être plus faciles à retenir et plus pratiques pour un public non scientifique, car les noms de la lignée virale ne trébuchent pas. Par exemple, la variante découverte aux États-Unis en mars de l’année dernière est connue sous le nom de B.1.427 pour les scientifiques.

Appeler quelque chose « la variante sud-africaine » peut faire craindre aux gens qui viennent d’Afrique du Sud, même s’il n’est pas clair que la variante y a réellement émergé.

Tous les noms géographiques ne sont pas stigmatisants, a déclaré Ajay Sethi, épidémiologiste à l’Université du Wisconsin, Madison.

« Ici dans le Wisconsin, nous avons le virus de l’encéphalite de Lacrosse, mais personne ne stigmatise jamais Lacrosse, Wisconsin. Et le norovirus est originaire de Norwalk, Ohio, mais les gens n’ont pas peur de l’Ohio », a-t-il déclaré.

Mais pour le SARS-CoV-2, qui a causé une telle dévastation mondiale, les noms peuvent avoir de graves conséquences. « C’est toujours une bonne idée d’avoir un nom qui n’est qu’un nom », a-t-il déclaré.