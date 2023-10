L’OMS recommande un deuxième vaccin contre le paludisme pour les enfants, comblant ainsi le déficit d’approvisionnement

L’Organisation mondiale de la santé a ajouté un deuxième vaccin contre le paludisme à sa recommandation pour les enfants.

Le vaccin actuel, RTS,S, est en pénurie. Avec R21/Matrix-M sur la liste recommandée, davantage d’enfants pourraient avoir une chance de lutter contre le paludisme.

Les efforts existants ont déjà permis de constater une baisse de la mortalité infantile.

On s’attend désormais à ce que 28 pays africains commencent à vacciner systématiquement contre le paludisme.

L’agence de santé des Nations Unies a recommandé lundi un deuxième vaccin contre le paludisme pour les enfants, qui pourrait sauver des centaines de milliers de vies en comblant un énorme écart entre l’offre et la demande.

Près d’un demi-million d’enfants dans la région africaine meurent chaque année de cette maladie causée par un parasite véhiculé par les moustiques.

« En tant que chercheur sur le paludisme, je rêvais du jour où nous aurions un vaccin sûr et efficace contre le paludisme. Aujourd’hui, nous en avons deux », a déclaré le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le nouveau vaccin R21/Matrix-M, développé par l’Université britannique d’Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India, a déjà été approuvé pour une utilisation au Burkina Faso, au Ghana et au Nigeria.

En 2021, le vaccin RTS,S, produit par le géant pharmaceutique britannique GSK, est devenu le premier à être recommandé par l’OMS pour prévenir le paludisme chez les enfants dans les zones à transmission modérée à élevée du paludisme.

« La demande pour le vaccin RTS,S dépasse de loin l’offre, ce deuxième vaccin est donc un outil supplémentaire essentiel pour protéger plus d’enfants plus rapidement et nous rapprocher de notre vision d’un avenir sans paludisme », a déclaré Tedros.

Maladie mortelle

Près de la moitié de la population mondiale vit dans une zone à haut risque de paludisme, la grande majorité des cas et des décès survenant en Afrique.

Le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, a déclaré que le nouveau vaccin recèle un grand potentiel pour le continent en aidant à combler l’énorme écart entre l’offre et la demande.

« Distribués à grande échelle et largement déployés, les deux vaccins peuvent contribuer à renforcer les efforts de prévention et de contrôle du paludisme et à sauver des centaines de milliers de jeunes vies en Afrique de cette maladie mortelle », a-t-elle déclaré.

Des programmes pilotes visant à introduire le vaccin RTS,S dans trois pays – le Ghana, le Kenya et le Malawi – ont permis à 1,7 million d’enfants de recevoir au moins une dose depuis 2019.

Ces programmes ont conduit à une réduction substantielle des formes graves et mortelles de paludisme, ainsi qu’à une baisse de la mortalité infantile.

Au moins 28 pays africains envisagent d’introduire un vaccin antipaludique recommandé par l’OMS dans le cadre de leurs programmes nationaux de vaccination, a indiqué l’OMS.

Il a ajouté que le vaccin RTS,S sera introduit dans certains pays africains début 2024 et que le vaccin R21 devrait être disponible à la mi-2024.

Les deux vaccins ont des taux d’efficacité similaires, d’environ 75 pour cent lorsqu’ils sont administrés dans les mêmes conditions.

Le rapport coût-efficacité du nouveau vaccin serait comparable à celui des autres vaccins infantiles, avec une dose de R21/Matrix-M coûtant entre 2 et 4 dollars, a indiqué l’OMS.

L’organisation et ses partenaires s’attendent à des demandes allant jusqu’à 60 millions de doses par an d’ici 2026, a indiqué Gavi, l’Alliance du Vaccin dans un communiqué.

Ce chiffre devrait atteindre 100 millions de doses d’ici 2030.

Dengue, méningite, Covid

Au-delà du paludisme, l’OMS a recommandé un nouveau vaccin contre la dengue, Qdenga, pour les jeunes de 6 à 16 ans dans les zones où la maladie constitue un problème majeur de santé publique.

Ses experts ont également recommandé un nouveau vaccin contre la méningite, Men5CV, qui protège contre cinq espèces de bactéries pathogènes.

L’agence sanitaire a également indiqué que dans la lutte contre le Covid-19, une seule dose de la plupart des vaccins suffit désormais pour la primo-immunisation contre la maladie, étant donné que la plupart des personnes ont déjà été infectées au moins une fois.