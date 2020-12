Un haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le groupe cherchait des moyens de combler un énorme déficit de financement de 28 milliards de dollars dans son programme pour lutter contre Covid-19 dans les pays à faible revenu.

S’exprimant mardi, le conseiller principal de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Bruce Aylward, qui dirige le programme d’accélérateur d’accès aux outils COVID-19 (ACT), a déclaré que le financement prouvait un « Vrai défi. »

Aylward a déclaré aux journalistes basés à Genève que l’OMS cherchait de nouveaux instruments financiers pour aider à combler un déficit de 28 milliards de dollars pour le programme.

«C’est un véritable défi dans l’environnement fiscal actuel, malgré le fait qu’il s’agit de la meilleure offre en ville», Aylward a noté, ajoutant «Cela sera rentabilisé en 36 heures une fois que nous reprendrons nos échanges et nos voyages.»

Le programme ACT est le programme de l’OMS qui mène la lutte contre Covid-19 et vise à fournir des vaccins, des tests et des traitements aux pays les plus pauvres du monde.

Sur les 28 milliards de dollars, 5 milliards de dollars à eux seuls sont nécessaires pour atteindre l’objectif de Covax de fournir deux milliards de doses de vaccin aux pays les plus pauvres. L’installation Covax vise à garantir que les vaccins atteignent les populations des pays participants le plus rapidement possible.

«À l’heure actuelle, le financement est ce qui nous sépare de la sortie de cette pandémie», il ajouta.

Aylward a également affirmé que l’OMS était en pourparlers avec Pfizer pour inclure son vaccin Covid-19 dans le cadre d’un déploiement mondial précoce.

Le conseiller de l’OMS a déclaré qu’il y avait un « engagement fort » de Pfizer pour fixer les prix à des niveaux adaptés aux populations les plus pauvres.

Les pays riches ont été critiqués par les organismes internationaux et les dirigeants du Sud concernant l’accès aux outils Covid-19.

La semaine dernière, le directeur des Centers for Disease Control and Prevention de l’Afrique, John Nkengasong, a appelé les pays riches à cesser de stocker les vaccins Covid et à partager leur approvisionnement excédentaire.

