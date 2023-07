L’OMS recherche l’origine d’un sirop contre la toux contaminé lié à la mort de 6 enfants

Un sirop de marque Naturcold, trouvé au Cameroun, a été lié à la mort de six enfants.

L’Organisation mondiale de la santé a constaté que le sirop contient des niveaux élevés de diéthylène glycol, un contaminant toxique.

L’OMS demande maintenant l’aide des autorités indiennes pour découvrir l’origine de Naturcold.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé l’aide des autorités indiennes pour établir les origines d’un sirop contre la toux contaminé qui a été lié à la mort d’enfants au Cameroun.

L’agence des Nations Unies a émis mercredi un avertissement concernant un sirop de marque Naturcold, qui a été vendu au Cameroun et lié par les autorités locales à la mort d’au moins six enfants. Le sirop contenait des niveaux extrêmement élevés de diéthylène glycol, un contaminant toxique, a déclaré l’OMS.

Le fabricant de Naturcold est répertorié sur le paquet sous le nom de Fraken International (Angleterre), mais le régulateur britannique a déclaré à l’OMS qu’aucune société de ce type n’existe.

L’OMS a écrit au régulateur indien lorsque l’alerte a été émise mercredi, demandant de l’aide pour contacter les entreprises indiennes susceptibles d’être impliquées, a déclaré un porte-parole à Reuters. D’autres pays ont également été contactés, a-t-elle précisé.

L’alerte concernant Naturcold est la dernière de plusieurs avertissements similaires émis ces derniers mois concernant des sirops contre la toux contaminés vendus dans le monde.

En 2022, les médicaments étaient liés au décès de plus de 300 enfants en Gambie, en Ouzbékistan et en Indonésie. Une autre alerte plus tôt cette année indiquait également que des médicaments contaminés avaient été trouvés aux Îles Marshall et en Micronésie, mais qu’aucun décès n’y avait été signalé. L’OMS a déclaré que la menace persistait.

Tous les sirops sont fabriqués par différents fabricants, bien que dans trois des quatre incidents, ils soient fabriqués en Inde. Les décès en Indonésie étaient liés à des sirops fabriqués dans le pays.

L’OMS a déclaré que ce modèle signifiait que travailler avec l’Inde était une priorité élevée pour en savoir plus sur l’incident au Cameroun. Il avait précédemment déclaré que les efforts pour en savoir plus sur les incidents de sirop contre la toux et les chaînes d’approvisionnement impliquées avaient été entravés par un manque d’informations de la part des autorités indiennes et des fabricants de médicaments.

Les responsables indiens et camerounais n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.