Une équipe d’experts se prépare actuellement à se rendre en Chine pour enquêter sur la source originale du SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19.

Réunie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’équipe de 10 devrait commencer ses recherches le mois prochain à Wuhan, la ville où l’épidémie a été signalée pour la première fois.

Ils passeront ensuite au crible des échantillons et des données médicales pour essayer de se rapprocher de la manière et de l’endroit où le virus s’est transmis pour la première fois des animaux aux humains.

Le membre de l’équipe Fabian Leendertz, biologiste à l’institut allemand Robert Koch spécialisé dans les maladies émergentes, a déclaré que la mission de quatre à cinq semaines ne visait pas à attribuer le blâme, mais à comprendre comment mieux gérer les futures épidémies.

Il a déclaré: « Il ne s’agit vraiment pas de trouver un pays coupable. Il s’agit d’essayer de comprendre ce qui s’est passé et de voir ensuite si, sur la base de ces données, nous pouvons essayer de réduire le risque à l’avenir. »

Les discussions sur les origines du virus ont été relativement controversées, ayant déclenché des différends politiques dans un certain nombre de pays – notamment entre la Chine et le président américain Donald Trump. Cela a également conduit à des allégations de dissimulation et de corruption.

L’Organisation mondiale de la santé, cependant, a déclaré qu’elle pensait que le virus était zoonotique, étant donc transmis aux humains par un animal, potentiellement par une source intermédiaire.

Leendertz a déclaré que l’une des pistes d’enquête de son équipe serait le marché des fruits de mer de Wuhan, qui a été souligné à plusieurs reprises pendant la pandémie comme un point de départ potentiel.

« Il se peut aussi que ce ne soit que le premier méga événement de diffusion ou l’un des premiers », a-t-il déclaré, ajoutant que l’équipe « verrait où [the Wuhan] la piste nous mène, si c’est une autre ville ou si elle reste à Wuhan ou où cela va. «

Le chercheur allemand, qui faisait auparavant partie d’une mission visant à trouver la source originale d’une épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, a déclaré que s’il aimerait que la recherche du COVID-19 soit « une mission Indiana Jones », il s’agissait davantage « d’un effort d’équipe avec des collègues chinois pour aider à identifier les prochaines étapes nécessaires et comment continuer. «

La recherche du nouveau coronavirus devrait être complexe car, contrairement à Ebola, les symptômes du COVID-19 peuvent parfois partager de nombreuses similitudes avec d’autres maladies courantes.

« La grande portée est d’essayer de découvrir ce qui s’est passé », a déclaré Leendertz. « Comment le virus est passé de quel animal à peut-être un hôte intermédiaire, puis aux humains. Reconstruire le scénario. »

«Plus vous en savez sur les raisons pour lesquelles ces événements de débordement se produisent, mieux vous pouvez également vérifier s’il existe des contre-mesures que vous pouvez prendre pour empêcher de telles transmissions à l’avenir.»

Leendertz a déclaré qu’il n’avait été informé d’aucune restriction à son travail en Chine, mais de l’isolement standard de deux semaines que tous les voyageurs doivent prendre. Il a également suggéré que de futures missions pourraient être nécessaires.

« Il y aura un rapport de cette mission, mais je suis presque sûr que [it] ne donnera pas la réponse complète », a-t-il déclaré.