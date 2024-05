L’OMS publie un cadre stratégique pour améliorer la prévention et le contrôle du mpox

Mpox continue de toucher des personnes partout dans le monde. Un nouveau cadre publié aujourd’hui par l’OMS guidera les autorités sanitaires, les communautés et autres parties prenantes dans la prévention et le contrôle des épidémies de mpox, l’élimination de la transmission interhumaine de la maladie et la réduction de la propagation du virus des animaux aux humains.

La Mpox est une maladie virale causée par le virus de la variole du singe (MPXV). Cela peut provoquer une éruption cutanée douloureuse, une hypertrophie des ganglions lymphatiques et de la fièvre. La plupart des gens se rétablissent complètement, mais certains tombent très malades. Le virus se transmet de personne à personne par contact étroit, y compris sexuel. Il existe également des réservoirs animaux en Afrique orientale, centrale et occidentale, où des retombées des animaux sur les humains peuvent occasionnellement se produire, déclenchant de nouvelles épidémies.

Il existe deux clades différents du virus : le clade I et le clade II. Les épidémies du clade I sont plus mortelles que les épidémies du clade II.

Une émergence majeure de mpox liée au clade II a débuté en 2017 et s’est propagée depuis 2022 à toutes les régions du monde. Entre juillet 2022 et mai 2023, l’épidémie a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale. Même si cette épidémie s’est largement atténuée, des cas et des décès continuent d’être signalés aujourd’hui, illustrant la persistance d’une transmission de faible niveau dans le monde.

Actuellement, il existe également un épidémie majeure du virus clade I en République démocratique du Congo (RDC), où les cas se multiplient depuis des décennies. Depuis le début de l’année, plus de 6 500 cas et 345 décès ont été signalés en RDC. Près de la moitié d’entre eux concernent des enfants de moins de 15 ans.

Le cadre stratégique pour améliorer la prévention et le contrôle du mpox (2024-2027) fournit une feuille de route aux autorités sanitaires, aux communautés et aux parties prenantes du monde entier pour contrôler les épidémies de mpox dans tous les contextes, faire progresser la recherche sur le mpox et l’accès aux contre-mesures, et minimiser la transmission zoonotique.