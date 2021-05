L’OMS propose d’utiliser l’alphabet grec pour étiqueter les souches de Covid-19 afin d’éviter de « stigmatiser » les pays avec des variantes homonymes — RT USA News

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dévoilé ce qu’elle a appelé des étiquettes grecques « faciles à dire » pour les variantes de coronavirus, destinées à remplacer les désignations basées sur le pays d’origine qui sont couramment utilisées dans les médias.

Les nouvelles étiquettes ne remplaceraient pas « noms scientifiques » des variantes – généralement une succession complexe de caractères et de chiffres – mais plutôt « aide au débat public » des nouvelles souches de Covid-19, a annoncé lundi Maria Van Kerkhove, responsable technique Covid-19 de l’OMS.

Selon la proposition de l’OMS, la mutation Covid-19 connue sous le nom « la variante britannique » ou B.1.1.7 devrait être appelé « Alpha », tandis que la souche répandue en Afrique du Sud est rebaptisée « Bêta. » Deux variantes brésiliennes, connues sous le nom de P.1 et P.2, sont devenues respectivement Gamma et Zeta, tandis que deux sous-liniages de la soi-disant “Variante indienne”, B.1.617.1 et B.1.617.2, sont répertoriés comme « Kappa » et « Delta. »

Deux autres variantes de coronavirus, signalées pour la première fois par les États-Unis en mars de cette année, ont sans doute reçu l’une des étiquettes grecques les moins familières, étant désignées « Epsilon » et « Iota » par l’OMS.

Le changement de marque vise ostensiblement à éliminer une stigmatisation d’un pays dont on pense qu’une souche est originaire.

« Aucun pays ne devrait être stigmatisé pour avoir détecté et signalé des variantes », Van Kerkhove a déclaré, notant également que le « système de numérotation » utilisé par les chercheurs, mais boudé par les publications non scientifiques, « peut être difficile à suivre ».

L’Inde n’est pas la seule à détester la classification Covid-19 par pays. En février, le professeur Salim Abdool Karim, alors coprésident du Comité consultatif ministériel sud-africain sur le COVID-19, Raconté CNN dans une interview pour arrêter d’appeler la souche répandue dans son pays « la variante sud-africaine » se référant plutôt à lui par son nom scientifique : 501Y.V2.

Pourtant, l’idée politiquement correcte de l’OMS d’avoir « facile à dire » Les étiquettes grecques pour éviter la stigmatisation ont immédiatement suscité la controverse en ligne. Alors que certains observateurs ont fait valoir que les étiquettes grecques pourraient ne pas être si faciles à mémoriser, d’autres ont souligné que l’OMS risquait de manquer de lettres à un moment donné puisque l’alphabet grec ne contient que 24 lettres.

