L’OMS propose de revoir la théorie de la « fuite de laboratoire » de l’origine de Covid-19, la Chine dit « Pas question »

La Chine a accusé jeudi l’Organisation mondiale de la santé d' »arrogance » et de « manque de respect pour le bon sens » en proposant une deuxième phase d’enquête sur les origines de la pandémie de Covid-19, ont indiqué les médias.

L’OMS avait, en mars, conclu dans un rapport qu’une fuite de laboratoire était « extrêmement improbable ». Mettant à mal le rapport, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré la semaine dernière qu’il était prématuré de la part de l’organisme mondial de santé d’exclure un lien potentiel entre la pandémie de Covid et une fuite de laboratoire.Il a demandé à la Chine d’être plus transparente sur la question du partage des données.

En réponse, le vice-ministre de la Commission nationale de la santé, Zeng Yixin, a déclaré que « les conclusions claires de la première étude ne devraient pas être examinées à plusieurs reprises », a rapporté le South China Morning Post.

Les commentaires de Zeng font suite à la circulaire de l’OMS à ses États membres détaillant ses prochaines étapes proposées pour faire avancer la deuxième phase de ses efforts pour retracer l’origine de la pandémie, qui comprend des audits des laboratoires et des marchés de la ville de Wuhan.

« Pas question » Pékin peut accepter la proposition d’étude de traçage de l’origine qui inclut une éventuelle violation des protocoles de laboratoire, a-t-il déclaré, selon le Post.

L’étude proposée » place l’hypothèse selon laquelle » la violation par la Chine des protocoles de laboratoire a provoqué la fuite du virus » comme l’une des priorités de la recherche « , a déclaré Zeng.

De plus, aucun membre du personnel ou des étudiants de troisième cycle du tristement célèbre Institut de virologie de Wuhan n’avait été infecté par le nouveau coronavirus, a-t-il déclaré. Il n’y a pas eu non plus d’études de gain de fonction, se référant aux suggestions que ses recherches avaient rendu les coronavirus de chauve-souris naturels plus infectieux chez les humains, a-t-il ajouté.

« Alors, d’où vient la fuite du virus en raison d’une violation des protocoles de laboratoire (théorie)? », A déclaré Zeng lors d’une conférence de presse. « Cette étude de phase 2 sur la recherche de l’origine est à la fois irrespectueuse du bon sens et contraire à la science à certains égards. Il y a aucune chance que nous acceptions une telle proposition d’étude sur la recherche de l’origine. »

« Pour ce point, je pouvais sentir le manque de respect pour le bon sens et l’arrogance envers la science que le programme révèle. »

Ghebreyesus a déclaré la semaine dernière que l’accès aux données brutes avait été un défi pour l’équipe internationale qui s’est rendue en Chine plus tôt cette année pour enquêter sur la source de la pandémie.

Des scientifiques du monde entier ont également appelé à de nouvelles enquêtes sur les origines de la pandémie qui a fait des millions de morts dans le monde.

La Chine a cependant rejeté la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan comme étant « extrêmement impossible » et a accusé les États-Unis de « manipulation politique ».

