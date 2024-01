L’OMS prévient une future épidémie juste une question de temps : ScienceAlert

Avec un taux de mortalité 20 fois supérieur à celui du COVID-19 et l’absence de vaccin, la maladie X pourrait rapidement mettre l’humanité à genoux. Rares sont ceux qui seraient épargnés par l’agent pathogène s’il s’installait, provoquant l’effondrement des systèmes de santé et l’effondrement des économies alors que le monde tentait une fois de plus de contenir une force de la nature.

Heureusement, la maladie X est hypothétique – un espace réservé représentant des agents pathogènes encore inconnus et capables de déclencher des pandémies.

Mais l’Organisation mondiale de la santé a profité de l’occasion offerte lors de la récente réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, pour demander aux dirigeants du monde d’envisager la possibilité intimidante d’un tel scénario.

Dès 2015, les organisations membres de l’OMS ont reconnu l’extrême manque de préparation de la communauté internationale face à d’importantes épidémies. Un plan appelé le Plan d’action de R&D pour prévenir les épidémies a été rapidement lancé, répertoriant les agents pathogènes dont nous avions de bonnes raisons de nous inquiéter.

À la suite d’une réunion en février 2018, le comité a ajouté une case vide à son recueil de maladies potentiellement mortelles : la maladie X. Son intention était de forcer les autorités à rester flexibles dans leurs préparatifs et à ne pas se laisser contraintes par la connaissance des maladies connues.

Deux ans plus tard, la propagation rapide d’une nouvelle forme de coronavirus mettrait à l’épreuve tous les plans de lutte contre la pandémie. Le résultat a été plus de 7 millions de décès, un compromis entre la lenteur des mesures de prévention et le développement rapide de vaccins – un chiffre qui pourrait à la fois être bien meilleur, et bien pire.

La liste des agents pathogènes prioritaires a de nouveau été examinée alors même que le COVID-19 faisait rage, avec des centaines de scientifiques se réunissant en 2022 pour examiner les preuves de 25 familles microbiennes connues et spéculer sur les menaces que pourrait poser une future épidémie.

Dans un série de consultations Avec des représentants d’un certain nombre d’États du monde entier, l’OMS a discuté de questions de découverte, de surveillance, de recherche et des défis sociopolitiques rencontrés pour lutter contre un agent pathogène dont nous ignorons actuellement l’existence.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’organisation mettait déjà des mesures en place, notamment la création d’un fonds de lutte contre la pandémie et la construction d’un centre de transfert de technologie en Afrique du Sud pour remédier aux inégalités dans la distribution des vaccins.

“Bien sûr, certaines personnes disent que cela pourrait créer la panique”, a déclaré Tedros. a dit au panel.

“Il est préférable d’anticiper quelque chose qui pourrait arriver, car cela s’est produit à plusieurs reprises dans notre histoire, et de s’y préparer.”

L’examen de notre propre comportement est aussi utile pour anticiper les menaces d’un agent pathogène que pour comprendre l’agent pathogène lui-même.

L’une des leçons les plus profondes tirées de la COVID-19 concerne peut-être les défis posés par la désinformation et la peur du complot.

Comme pour illustrer la dissidence politique, Monica Crowley, ancienne assistante de sécurité pour les affaires publiques du département américain du Trésor, indiqué sur X (anciennement Twitter), “Juste à temps pour les élections, une nouvelle contagion pour leur permettre de mettre en œuvre un nouveau traité de l’OMS, de reconfiner, de restreindre la liberté d’expression et de détruire davantage de libertés.”

Gérer une pandémie égale ou pire que celle du COVID-19 signifierait élaborer des stratégies de communication publique efficaces pour se prémunir contre la désinformation, renforcer les plans économiques et de santé mentale pour faire face aux éventuelles quarantaines et instaurer une plus grande flexibilité dans les systèmes éducatifs, sans parler du renforcement des infrastructures de santé. .

Nous n’avons pas besoin d’en savoir beaucoup sur la maladie X pour nous y préparer. Tout ce que nous devons savoir, c’est que nous sommes capables de grandes réalisations lorsqu’il s’agit de protéger notre communauté du danger.