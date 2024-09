L’OMS préqualifie un vaccin contre la variole, ouvrant la voie à son accès

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment annoncé que le vaccin MVA-BN serait le premier vaccin contre la mpox à être ajouté à sa liste de préqualification. Selon l’OMS, l’approbation de la préqualification devrait faciliter un accès rapide et accru à ce produit vital dans les communautés qui en ont un besoin urgent, afin de réduire la transmission et de contribuer à contenir l’épidémie.

L’évaluation de l’OMS pour la préqualification est basée sur les informations soumises par le fabricant, Bavarian Nordic, et sur l’examen de l’Agence européenne des médicaments, l’agence de réglementation de référence pour ce vaccin.

Le vaccin MVA-BN peut être administré aux personnes de 18 ans et plus sous forme d’injection en 2 doses à 4 semaines d’intervalle. Après un stockage au froid préalable, le vaccin peut être conservé à 2–8°C pendant 8 semaines maximum.

« Cette première préqualification d’un vaccin contre la mpox est une étape importante dans notre lutte contre la maladie, à la fois dans le contexte des flambées actuelles en Afrique et à l’avenir », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, dans un communiqué. « Nous devons maintenant intensifier d’urgence les achats, les dons et le déploiement pour garantir un accès équitable aux vaccins là où ils sont le plus nécessaires, parallèlement à d’autres outils de santé publique, afin de prévenir les infections, d’arrêter la transmission et de sauver des vies. »1

Il y a quelques semaines à peine, l’entreprise annonçait qu’elle était prête à augmenter sa production pour répondre aux besoins en vaccins.

«« Nous produisons à plus grande échelle ; nous constituons un stock pour les commandes que nous prévoyons pour cette année, tout en nous assurant de disposer d’une certaine capacité de réserve en cas d’une nouvelle épidémie ou d’une commande importante », a déclaré Thomas Duschek, partenaire en communication de Bavarian Nordic, dans une interview accordée à Contagion. « Cela signifie qu’en plus de nos engagements existants, nous serons en mesure de fournir un total de 10 millions de doses d’ici fin 2025, dont jusqu’à 2 millions de doses cette année. »

En mai dernier, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) MMWR données publiées sur le vaccin Jynneos mpox. Les chercheurs ont rapporté que le vaccin est très efficace pour prévenir l’infection par le virus mpox après l’administration de 2 doses de Jynneos. En fait, le taux d’incidence estimé est inférieur à 0,8 % chez les personnes entièrement vaccinées.2

Entre mai 2022 et mai 2024, 271 cas de mpox chez des personnes entièrement vaccinées ont été signalés aux CDC dans 27 juridictions américaines. Les données des CDC montrent que parmi les 32 819 cas probables ou confirmés de mpox au cours de cette période, un total de 24 507 (75 %) sont survenus chez des personnes non vaccinées.2

La situation est devenue très importante à l’échelle continentale et mondiale en août, lorsque les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont déclaré l’épidémie de mpox en cours comme une urgence de santé publique de sécurité continentale (PHECS) – la première déclaration de ce type par l’agence depuis sa création en 2017. Et l’OMS a déclaré les épidémies de mpox au Congo et ailleurs en Afrique comme une urgence mondiale.

L’OMS rapporte qu’au 8 septembre, plus de 120 pays ont confirmé plus de 103 000 cas de mpox depuis le début de l’épidémie mondiale en 2022. Rien qu’en 2024, il y a eu 25 237 cas suspects et confirmés et 723 décès dus à différentes épidémies dans 14 pays de la Région africaine.

Comme cette histoire continue d’évoluer, revenez régulièrement pour une couverture mise à jour.

