L’OMS préqualifie un nouveau vaccin contre la dengue

Un nouveau vaccin contre la dengue a reçu la préqualification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 10 mai 2024. TAK-003 est le deuxième vaccin contre la dengue à être préqualifié par l’OMS. Développé par Takeda, il s’agit d’un vaccin vivant atténué contenant des versions affaiblies des quatre sérotypes du virus responsable de la dengue.

L’OMS recommande l’utilisation du TAK-003 chez les enfants âgés de 6 à 16 ans dans les contextes où la charge de la dengue et l’intensité de la transmission sont élevées. Le vaccin doit être administré selon un calendrier de 2 doses avec un intervalle de 3 mois entre les doses.

« La préqualification du TAK-003 est une étape importante dans l’expansion de l’accès mondial aux vaccins contre la dengue, car il est désormais éligible à l’achat par les agences des Nations Unies, notamment l’UNICEF et l’OPS », a déclaré le Dr Rogerio Gaspar, directeur de l’OMS pour la réglementation et la préqualification. « Avec seulement deux vaccins contre la dengue préqualifiés à ce jour, nous attendons avec impatience que davantage de développeurs de vaccins se présentent pour évaluation, afin que nous puissions garantir que les vaccins parviennent à toutes les communautés qui en ont besoin.

La liste de préqualification de l’OMS comprend également le vaccin CYD-TDV contre la dengue développé par Sanofi Pasteur.

La dengue est une maladie à transmission vectorielle transmise par la piqûre d’un moustique infecté. La dengue sévère est une complication potentiellement mortelle qui peut survenir à la suite d’une infection par la dengue.

On estime qu’il y a plus de 100 à 400 millions de cas de dengue chaque année dans le monde et que 3,8 milliards de personnes vivent dans des pays où la dengue est endémique, dont la plupart se trouvent en Asie, en Afrique et dans les Amériques. Le plus grand nombre de cas de dengue signalés a eu lieu en 2023, la région OMS des Amériques ayant signalé 4,5 millions de cas et 2 300 décès. Les cas de dengue sont susceptibles d’augmenter et de s’étendre géographiquement en raison du changement climatique et de l’urbanisation.