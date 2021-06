L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est déclarée préoccupée mardi par le fait que les pays assouplissent les restrictions relatives aux virus autour des matchs de football à l’Euro 2020, notant que certaines régions connaissaient déjà une augmentation des cas.

« L’OMS est préoccupée par l’assouplissement des restrictions dans certains des pays hôtes », a déclaré Robb Butler, directeur exécutif du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, dans un communiqué à l’AFP.

« Quelques-uns des stades accueillant le tournoi augmentent désormais le nombre de spectateurs autorisés à entrer dans le stade pour regarder un match », a déclaré Butler.

L’organe onusien n’a précisé aucune ville, mais la Grande-Bretagne a annoncé mardi que plus de 60.000 spectateurs seraient autorisés au stade de Wembley à Londres pour les demi-finales et la finale du tournoi.

A l’origine, seulement 40 000 avaient été prévus.

Dans certaines « villes hôtes, les cas de Covid-19 sont déjà en augmentation dans la zone où se dérouleront les matchs », a déclaré Butler.

« En apprenant de l’expérience, nous devons agir rapidement sur les signaux montrant des cas croissants.

« Élargir les tests et le séquençage ; intensifier la recherche des contacts ; et développer rapidement un taux de vaccination très élevé parmi les personnes vulnérables et les plus à risque », a-t-il ajouté.

Au Danemark, 29 cas ont été détectés en lien avec les jeux Euro se déroulant à Copenhague.

Les infections signalées concernaient des personnes qui étaient soit déjà malades pendant le match, soit infectées pendant le match, a déclaré Anette Lykke Petri, responsable des autorités sanitaires, lors d’un point de presse mardi.

« En théorie, il pourrait y avoir plus de personnes infectées », a-t-elle ajouté.

Au Danemark, l’audience autorisée a également été récemment augmentée à 25 000, contre 16 000. Le nombre le plus élevé a d’abord été appliqué pour le match de jeudi dernier entre le Danemark et la Belgique.

A Budapest, les matchs de la Puskas Arena, d’une capacité de 68 000 places, ont été joués dans un stade plein.

Alors que la situation dans la région s’est améliorée au cours des deux derniers mois, l’OMS a néanmoins exhorté à rester prudent.

« Bien que nous soyons allés loin, nous ne sommes pas allés assez loin », a averti début juin Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe.

Le taux de vaccination était encore trop faible pour protéger la région d’une résurgence, a-t-il déclaré.

