L’Organisation mondiale de la santé organise vendredi un briefing sur la pandémie de coronavirus alors que des pays du monde entier préparent des réseaux de distribution pour un prochain vaccin.

Le développement et l’approbation d’un vaccin Covid-19 n’est que la première étape vers la suppression de la pandémie. C’est comme arriver au camp de base sur le mont Everest, a déclaré le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, lors d’une session de questions-réponses en direct depuis le siège de l’agence à Genève mercredi.

« Nous devons encore gravir la montagne », a-t-il déclaré. « C’est une grande réussite, mais nous devons encore y arriver. »

Le Royaume-Uni, qui a été le premier pays à approuver mercredi le vaccin contre le coronavirus de Pfizer et BioNTech pour une utilisation généralisée, se prépare à distribuer les doses dès la semaine prochaine. Cependant, le Premier ministre Boris Johnson a averti que l’administration du vaccin posait «d’immenses défis logistiques».

Le coronavirus a infecté plus de 65,3 millions de personnes à travers le monde et a tué au moins 1,5 million de personnes, selon les données recueillies par l’Université Johns Hopkins.

Lisez les mises à jour en direct de CNBC pour voir les dernières nouvelles sur l’épidémie de Covid-19.

