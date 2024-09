L’OMS nomme le premier pays exempt de lèpre — RT World News

La Jordanie a été félicitée pour avoir franchi une « étape historique » dans l’élimination de cette maladie séculaire

La Jordanie est devenue le premier pays au monde à avoir éliminé la lèpre, a annoncé jeudi l’Organisation mondiale de la santé.

Aucun cas de lèpre d’origine locale n’a été signalé dans ce pays du Moyen-Orient depuis plus de 20 ans, a vérifié une équipe indépendante mandatée par l’OMS.

« Ce succès a été rendu possible grâce au leadership du ministère de la Santé, à la forte collaboration entre l’OMS et le ministère et au soutien technique fourni par l’OMS aux trois niveaux », Le Dr Jamela Al-Raiby, représentante de l’OMS en Jordanie, l’a déclaré jeudi.

« L’élimination par la Jordanie de cette maladie ancestrale est une étape historique en matière de santé publique et un énorme succès dans les efforts visant à éliminer la lèpre à l’échelle mondiale », a déclaré Saima Wazed, directrice régionale de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est et responsable du programme mondial de lutte contre la lèpre de l’organisation.

Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a également félicité le gouvernement d’Amman pour la « Une étape impressionnante » en santé publique.

« La lèpre affecte l’humanité depuis des millénaires, mais pays par pays, nous mettons fin à sa transmission et libérons les individus, les familles et les communautés de sa souffrance et de sa stigmatisation », Tedros a déclaré.















La maladie est connue depuis l’Antiquité, époque à laquelle elle était incurable et provoquait toute une série de handicaps, allant de la cécité à la perte d’un membre.

Le Dr Hanan Balkhy, directrice régionale de l’OMS pour la Méditerranée orientale, a déclaré que

La réussite de Jordan « transformera le discours autour de cette maladie ancienne et stigmatisante », et qu’Amman « constitue une source d’inspiration pour d’autres pays, les encourageant à redoubler d’efforts et à surmonter les obstacles pour réaliser cet exploit remarquable. »

L’OMS et le ministère jordanien de la Santé ont tous deux souligné l’importance de maintenir « Des systèmes de surveillance robustes » pour détecter d’éventuels nouveaux cas de la maladie à l’avenir.

La maladie de Hansen, comme on l’appelle officiellement, est une infection bactérienne. Si elle n’est pas traitée, elle peut provoquer de graves lésions de la peau, des nerfs périphériques, des tissus mous des voies respiratoires supérieures et des yeux. La lèpre se transmet par des gouttelettes provenant du nez et de la bouche, mais nécessite une intervention chirurgicale. « contact étroit et prolongé pendant des mois » avec la personne infectée et ne peut pas être transmis par contact occasionnel, selon l’OMS.

L’organisme international l’a classée comme une maladie tropicale négligée (MTN) qui sévit encore dans plus de 120 pays. L’Inde, le Brésil et l’Indonésie représentent près de 80 % des cas dans le monde.