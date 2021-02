Les enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré mardi qu’ils ne poursuivraient plus leurs recherches pour savoir si le coronavirus avait fui d’un laboratoire à Wuhan, en Chine.

Peter Ben Embarek, un expert en sécurité sanitaire des aliments et maladies animales, a annoncé la décision lors d’une conférence de presse de conclure la visite d’une équipe internationale d’experts de l’OMS dans la ville où le COVID-19 a été identifié pour la première fois en décembre 2019.

Embarek a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer l’hypothèse selon laquelle le virus s’était échappé d’un laboratoire de biosécurité chinois à Wuhan – l’Institut de virologie de Wuhan – et que l’OMS maintenait sa détermination antérieure selon laquelle le COVID-19 était probablement entré dans la population humaine par le biais d’un animal intermédiaire.

L’équipe de l’OMS a passé plusieurs semaines en mission d’enquête à Wuhan. Des experts de 10 pays ont visité des hôpitaux, des instituts de recherche et un marché de la faune lié à l’épidémie. Cependant, le travail de terrain de l’OMS et d’autres activités à Wuhan ont été étroitement surveillés par des responsables chinois et des agents de sécurité, et Pékin a résisté à plusieurs reprises à l’appel à une enquête totalement indépendante sur les origines du virus.

« Avons-nous changé radicalement l’image que nous avions auparavant? Je ne pense pas », a déclaré Embarek, un ressortissant danois qui s’est exprimé au nom de la délégation de l’OMS lors de la conférence de presse de mardi. « Avons-nous amélioré notre compréhension? Avons-nous ajouté des détails à cette image? Absolument. »

Aucune preuve n’a émergé pour soutenir les suggestions selon lesquelles le coronavirus proviendrait d’un laboratoire de virologie à Wuhan.

La théorie découle de preuves circonstancielles provenant de plusieurs sources disparates, y compris des affirmations répétées de l’ancien président Donald Trump et de ses partisans politiques, qui n’ont jamais cité de preuves spécifiques. Des spéculations ont également émergé en raison de la proximité relative de l’Institut de virologie de Wuhan avec le marché de la faune à Wuhan, où certains des premiers cas de virus ont été retrouvés. Un certain nombre de commentateurs de haut niveau ont également noté que l’Institut de virologie de Wuhan est le laboratoire de biosécurité le plus avancé de Chine et est connu pour ses travaux de recherche sur les coronavirus chez les chauves-souris.

L’Institut de virologie de Wuhan a également attiré une attention négative en raison de la réticence initiale de la Chine à partager des informations sur certains aspects de l’épidémie.

Embarek a déclaré que le travail de l’équipe de l’OMS pour découvrir les origines du COVID-19 indiquait un « réservoir naturel » chez les chauves-souris. Cependant, il a déclaré que plus de travail devait être fait car il n’était pas clair si c’était à Wuhan même.

Plus:Pfizer prévoit de réduire le temps de production du vaccin COVID-19 de près de 50% à mesure que la production augmente et que l’efficacité augmente L’OMS n’a trouvé aucune indication que le virus circulait à Wuhan avant que les premiers cas officiels ne soient détectés, a-t-il déclaré.

Liang Wannian, membre de la Commission chinoise de la santé qui a également participé à la conférence de presse, a déclaré qu’il était possible que le COVID-19 provienne d’un autre pays en Chine avant d’arriver à Wuhan.

L’OMS a conclu que le marché de la faune de Wuhan était une zone où le virus a commencé à se propager rapidement, mais elle n’a pas été en mesure de déterminer comment il y est arrivé pour la première fois.

« Le marché était probablement un endroit où ce genre de propagation aurait pu se produire facilement, mais ce n’est pas toute l’histoire », a déclaré Embarek.

Peter Daszak, membre anglo-américain de l’équipe de l’OMS à Wuhan, avait précédemment déclaré à USA TODAY que « dans l’imagination des gens, il pourrait y avoir cette image d’une personne dans un laboratoire en Chine qui laisse tomber une boîte de Pétri et qui conduit d’une manière ou d’une autre à un énorme Ce n’est tout simplement pas comme ça. Chaque année, des millions de personnes se rendent dans des grottes de chauves-souris et chassent et mangent des animaux sauvages.

« Ils sont exposés aux virus des chauves-souris tous les jours. Il suffit d’une seule de ces personnes pour se rendre dans une ville, tousser et propager un virus », a-t-il déclaré.

