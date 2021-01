L’OMS met en garde contre un point de basculement dans la pandémie de Covid

LONDRES – L’Organisation mondiale de la santé a mis en garde jeudi contre un point de basculement dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, au milieu des craintes croissantes concernant des variantes plus infectieuses du virus qui ont entraîné une augmentation rapide des infections.

Les pays s’efforcent de contenir deux variantes trouvées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud qui sont nettement plus transmissibles, les experts de la santé publique étant inquiets de l’impact potentiel sur les efforts de vaccination.

Bien sûr, bien que les variantes se propagent plus facilement, il n’y a aucune preuve claire que les virus mutés sont associés à des issues plus graves de la maladie. Mais être plus transmissible signifie que plus de personnes peuvent être infectées, ce qui pourrait signifier des infections plus graves et plus de décès.

Au cours des dernières semaines, l’optimisme quant au déploiement massif des vaccins Covid-19 semble avoir été tempéré par le taux de résurgence de la propagation du virus.

« Nous étions préparés pour un début difficile jusqu’en 2021 et ce n’est que cela », a déclaré le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, lors d’un point de presse en ligne.

« Ce moment représente un point de basculement dans le cours de la pandémie où la science, la politique, la technologie et les valeurs doivent former un front uni afin de repousser ce virus persistant et insaisissable. »