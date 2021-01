Les programmes de vaccination COVID sont en cours de déploiement en Europe et dans le reste du monde, mais des différences apparaissent déjà en termes de rapidité et de disponibilité.

L’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre une course à la vaccination, affirmant qu’elle favorise les pays riches.

«Actuellement, 42 pays déploient des vaccins COVID-19 sûrs et efficaces», a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Trente-six d’entre eux sont des pays à revenu élevé et six sont des pays à revenu intermédiaire, il y a donc un problème évident que les pays à revenu faible et la plupart des pays à revenu intermédiaire ne reçoivent pas encore le vaccin … le nationalisme vaccinal nous fait du mal à tous et est autonome -défaite. »

le Alliance populaire pour les vaccins estime qu’à l’heure actuelle, les pays en développement ne pourront vacciner qu’une personne sur dix.

Les pays riches, y compris le bloc de l’UE, ont acheté suffisamment de doses pour protéger leur population entière trois fois si tous les vaccins commandés sont approuvés pour utilisation.

Parce qu’il n’a pas besoin d’être transporté et stocké à des températures ultra-basses, le vaccin Oxford-AstraZeneca peut être la clé pour de nombreux pays à faible revenu.

Il est déjà administré au Royaume-Uni, mais le fournisseur s’engage également à fournir les deux tiers de ses doses aux habitants des pays en développement.