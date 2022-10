L’OMS met en garde contre la poussée de Covid

Les cas d’infection semblent se propager en Europe, prévient l’agence de santé des Nations Unies

L’Europe est susceptible d’entrer dans une nouvelle vague de Covid-19, ont déclaré l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), exhortant la région à agir immédiatement.

“Bien que nous ne soyons pas là où nous étions il y a un an, il est clair que la pandémie de Covid-19 n’est toujours pas terminée”, Le directeur de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge, et la directrice de l’ECDC, Andrea Ammon, ont déclaré mercredi dans un communiqué conjoint. “Nous voyons malheureusement des indicateurs remonter en Europe, suggérant qu’une autre vague d’infections a commencé”, ont-ils noté.

Les responsables de la santé ont déclaré que tous les outils disponibles, y compris la vaccination, devraient être utilisés pour protéger les personnes, en particulier les plus vulnérables.

“La co-circulation potentielle de Covid-19 et de la grippe saisonnière exposera les personnes vulnérables à un risque accru de maladie grave et de décès, avec la probabilité d’une pression accrue sur les hôpitaux et les travailleurs de la santé, déjà épuisés depuis près de trois ans en première ligne de la pandémie,” lit la déclaration.

Lire la suite Fin de la pandémie de Covid en vue – OMS

Selon les autorités, des millions de personnes à travers l’Europe n’ont toujours pas été piquées contre le Covid-19, alors que “il n’y a pas de temps à perdre.” Ils ont souligné qu’il était nécessaire de “Soyez prêt et agissez maintenant” et a exhorté les gens à « Présentez-vous dès que possible pour la vaccination contre le Covid-19 et la grippe.

Selon les données de l’OMS, seule l’Europe a enregistré une augmentation du nombre de cas d’infection au cours de la dernière semaine de septembre – une augmentation de 8% par rapport à la période précédente.

Le mois dernier, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la fin de la pandémie de Covid-19 – qui a commencé en 2019 – était “aperçu.” Alors que le virus se propage toujours au même niveau qu’en 2021, malgré la vaccination de masse, les décès ont nettement diminué.

Selon l’organisation, depuis le début de la pandémie, il y a eu plus de 620 millions de cas confirmés de Covid-19, entraînant plus de 6,5 millions de décès.